Nachhaltigkeit: Diese 4 Delivery-Dienste arbeiten vorbildlich

Der grösste Schweizer Lieferdienst Just Eat kam 2020 zum Schluss: Winterzeit ist Lieferzeit. Von den fünf Tagen mit den meisten Lieferungen lagen vier im Dezember, Januar oder Februar. Gleichzeitig ist es Schweizern und Schweizerinnen wichtig, bei Onlinebestellungen auf Nachhaltigkeit zu setzen. Das zeigt sich auch daran, was sie sich nach Hause auf den Esstisch bestellen: Vegetarische und vegane Gerichte wurden 2020 sechs Mal mehr bestellt als noch 2019. Am beliebtesten ist dabei Pizza Margherita.