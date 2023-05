George I. bis Elizabeth II.: Bei diesen Krönungen gab es Pannen

Im Video siehst du die Prozessionsstrecke, die König Charles III. und Königin Camilla am Samstag mit ihren zwei Kutschen zurücklegen werden.

Bei seinen Vorgängern passierten bei den Zeremonien so einige Hoppalas.

Der 74-Jährige ist der 40. Monarch, der in der geschichtsträchtigen Abtei die Krone aufs Haupt gesetzt bekommt.

Am 6. Mai werden König Charles III. und Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey gekrönt.

Monatelange Vorbereitung für Queen Elizabeth II

Als Queen Elizabeth II, die Mutter von Charles, 1953 gekrönt wurde, musste die Abbey vorher monatelang geschlossen werden – damit Tribünen für die 8251 Gäste errichtet werden konnten. Bei Charles soll das vermieden werden. Seine etwa 2000 Gäste passen auch so in die Kirche. Auch für Proben soll die Abbey möglichst wenig in Anspruch genommen werden, dafür wurde laut dem «Guardian» der Ballsaal des Buckingham-Palasts zum Modell der Abbey umgestaltet. Auch die Prozessionsroute ist deutlich kürzer. Zog Elizabeth noch mehr als sieben Kilometer weit durch die Londoner Innenstadt, werden es bei Charles nur gut zwei Kilometer sein. Statt der knapp 30’000 Militärangehörigen bei Elizabeth II. werden bei ihrem Sohn nur etwa 7000 auf den Beinen sein.