Coop, Migros, Denner und Co. - Bei diesen Detailhändlern lassen die Konsumentinnen und Konsumenten am meisten Geld liegen

Der Schweizer Detailhandel ist in der Pandemie gewachsen.

Der Schweizer Detailhandel hat von der Corona-Krise profitiert: 2020 wuchs die Branche um 2,6 Prozent an. Damit liegt der gesamte Detailhandelsumsatz bei 99,1 Milliarden Franken. Das zeigen die neusten Zahlen des Marktforschungsinstituts Gfk.

Dabei haben die hiesigen Händler unterschiedlich stark von der Pandemie profitiert. So verzeichnet Coop den grössten Zuwachs mit 12,4 Prozent auf rund 15 Milliarden Franken Umsatz. Es handelt es sich um den Umsatz, der nur mit den Konsumenten erwirtschaftet wurde. Das heisst: Es wurden beispielsweise bei Coop nur die direkten Verkaufsstellen berücksichtigt, dazu gehören etwa Coop-Supermärkte, Coop-City oder Coop Pronto.

Auf Platz zwei schafft es die Migros mit etwa 14 Milliarden Franken Umsatz. Ikea hat es als einzige ausländische Firma unter die Top 10 der Umsatzstärksten Detailhändler geschafft. Digitec-Galaxus ist der einzige reine Onlinehändler in der Rangliste. Das Unternehmen erzielte 2020 ein Umsatzwachstum von 56,4 Prozent.

Sportmarkt stagniert und Fashion war negativ

Mit den Lockerungen kehrt bei den Konsumentinnen und Konsumenten die Lust auf Erlebnisse zurück. So möchten inzwischen 75 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten wieder öfter in den stationären Handel gehen. Auf der anderen Seite sagt aber ein Drittel aller Befragten, dass sie in Zukunft Heimlieferungen intensiver nutzen möchten.