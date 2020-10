«Wir stecken unsere ganze Energie in die Rettung der Tiere»

Es waren die schlimmsten Waldbrände in der Geschichte Australiens, die von August 2019 bis März 2020 wüteten – das Feuer zerstörte einen Grossteil des Lebensraums von bis zu 70 Wildtierarten, laut «Nature Ecology and Evolution» sind 21 Tierarten akut vom Aussterben bedroht. Im Feuer starben schätzungsweise eine Milliarde Tiere , 33 Menschen kamen bei den Bränden ums Leben.

Die australischen Feuerwehrmänner, die Helden dieser Katastrophe, zeigen sich auch nach getaner Arbeit als Retter in der Not und widmen die 21. Ausgabe des Australian Firefighters Calendar den Tieren – die Einnahmen werden Tierhilfsorganisationen gespendet. «Das Leid der Tiere hat niemanden von uns unberührt gelassen», sagt David Rogers, der Direktor des Kalenders und ergänzt: «Wir müssen nun unsere ganze Energie in die Rettung der wertvollen Tierwelt investieren.»