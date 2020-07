Bei diesen Firmen bekommst du besonders viel Elternzeit

14 Wochen sind Pflicht

Mutter- und Vaterschaftsurlaub

Alle erwerbstätigen Mütter haben in der Schweiz laut Gesetz Anrecht auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub, die «Mutterschaftsentschädigung». Der Mutterschaftsurlaub endet 98 Tage (14 Wochen) nach seinem Beginn. Die Mütter erhalten 80 Prozent ihres Lohns in Form von Taggeldern, höchstens aber 196 Franken pro Tag. Kantonale Bestimmungen, Personalreglemente und Gesamtarbeitsverträge können weitergehende Lösungen vorsehen. Im Gegensatz zum Mutterschaftsurlaub gibt es keinen gesetzlich geregelten Vaterschaftsurlaub oder eine Elternzeit. Am 27. September stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung aber über einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub ab.