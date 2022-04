Kiwi mit Schale essen: Bei diesen Früchten kannst du das Äussere mitessen

Beim Apfel wird die Schale meistens mitgegessen – sie gilt schliesslich auch als sehr gesund. Kiwis, Avocados und Co. werden dagegen geschält oder ausgehöhlt. Dabei wäre das auch hier gar nicht nötig.

Kiwi

Any Lane / Pexels

Stammt deine Kiwi aus biologischem Anbau und ist damit unbehandelt, kannst du die Frucht einfach gut abspülen, in Würfel oder Scheiben schneiden und die Schale mitessen. Sie liefert dir zusätzliche Ballaststoffe. Auch viele Nährstoffe und Vitamine befinden sich direkt unter und in der Schale. Für Anfänger eignen sich goldene Kiwis – ihre Schale ist deutlich dünner und glatter.

Banane

Schmeiss doch auch mal die Bananenschale mit in den Smoothie – das tut der Gesundheit gut und spart Platz im Müllsack.

Bananen zu schälen, ist für dich selbstverständlich? Solange du den Stiel und das schwarze Ende abschneidest, kannst du aber auch die Bananenschale mitessen und so Food-Waste vermeiden. Falls dir ihre Konsistenz zu hart oder sehnig ist, kannst du sie zusammen mit der Banane als Smoothie zubereiten.

Und warum? In ihr befinden sich grosse Mengen Vitamin B12 und B6 und Kalium – diese wirken sich positiv auf das Herz- und Nervensystem aus.

So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «Lifestyle» an – schon läufts.

Avocados

Auch bei Avocados gilt: Wenn es sich um Bio-Qualität handelt und die Schale gut abgewaschen wird, kann diese bedenkenlos mitgegessen werden. Besonders dünnhäutige Sorten, wie die Criollo, eignen sich, denn ihre Schale enthält weniger Bitterstoffe und hat eine weichere Konsistenz. So richtig gut schmecken tut die Schale zwar leider nicht, doch auch hier erhältst du sehr viele Antioxidantien.

Mango

Was den Verzehr der Mangoschale anbelangt, so scheiden sich die Geister. Die einen betiteln die Schale als giftig und warnen vor dem Verzehr. Die anderen betonen, dass dieser in Teilen Südamerikas oder Asiens durchaus üblich ist.