Kirchberg SG «Bei diesen Kirchenglocken heulen sogar die Hunde»

Die Glocken der Evangelischen Kirche in Kirchberg sorgen bei Anwohnern für Ärger. Grund ist aber nicht die Lautstärke, sondern die Klangqualität der Glocken. Die Kirche verspricht, das Problem anzugehen.

Rolf Klaus wohnt in Kirchberg SG unmittelbar neben der Evangelischen Kirche. Das Läuten der Kirchenglocke bereitet dem Künstler Bauchschmerzen. Grund dafür ist aber nicht etwa die Lautstärke, sondern der Klang der Glocken an sich: «Das ist nur noch Lärm», sagt er gegenüber dem «St. Galler Tagblatt». Es «scherbelt», findet der Kirchberger. Mit dieser Meinung ist er nicht allein: Rund 30 Anwohnerfamilien würden das Gleiche empfinden. Auf Nachfrage von 20 Minuten bei den Bewohnern der Gemeinde zeigt sich, dass tatsächlich einige gern auf das Läuten der Glocken verzichten würden. «Die Glocken sind so laut und haben so einen grellen Ton, es hat wirklich etwas Schmerzhaftes», sagt eine Anwohnerin. Eine andere meint, dass sogar schon die Hunde heulen würden, sobald die Töne erklängen.