Netflix, Disney+ Amazon Prime verzaubern mit neuen Weihnachtsfilmen

Pünktlich zum Start der festlichsten Zeit des Jahres veröffentlichen Netflix und Co. neue Weihnachtsfilme. Im Streifen «Falling for Christmas» gibt Lindsay Lohan sogar ihr Comeback.

Hast du die Weihnachtsdeko schon aus dem Keller geholt und die Wohnung mit Girlanden, Lametta und Lichterketten dekoriert? Wenn nicht, dann schaffen es diese neuen Weihnachtsfilme garantiert, dich in eine festliche Stimmung zu versetzen. Hier sind die besinnlichsten Releases der bekannten Streamingdienste.

Netflix

«Falling for Christmas» (Startdatum: 10.11.2022)

Lindsay Lohan ist zurück: Nachdem die Ex-Skandalnudel in den letzten Jahren eher bei kleinen Produktionen mitgewirkt hatte, gibt sie mit dem Weihnachtsfilm «Falling for Christmas» auf Netflix ihr grosses Comeback in einer Hauptrolle. Sie spielt in dem Film die reiche und verwöhnte Hotelerbin Sierra. Bei einem Skiunfall verliert diese ihr Gedächtnis. Der gut aussehende Witwer Jake rettet sie und bringt sie bei sich unter. Doch was ist mit Sierras Verlobten und ihrem alten Leben? Werden ihre Erinnerungen zurückkommen?

«Christmas With You» (Startdatum: 17.11.2022)

Pop-Sternchen Angelina kommt in ihrer Karriere nicht mehr weiter. Ihr Label will deshalb, dass sie einen Weihnachtssong aufnimmt. Wenig begeistert entschliesst sich Angelina, den Weihnachtswunsch ihres Fans Cristina zu erfüllen und sie zu besuchen. In der Kleinstadt trifft sie auf Cristinas Singlevater (gespielt von Freddie Prince Jr.), der als Musiklehrer tätig ist. Dieser hilft ihr, einen Weihnachtssong zu komponieren. Die beiden scheinen aber nicht nur auf Liedern perfekt zu harmonieren. Extra Pluspunkt: Der Film kommt mit eigenem Soundtrack!

«The Noel Diary» (Startdatum: 24.11.2022)

In der Buchverfilmung bekommt der erfolgreiche Autor Jake Turner (Kevin Hartley) kurz vor Weihnachten die traurige Nachricht, dass seine Mutter verstorben sei. Beim Ausräumen seines Elternhauses trifft er auf Angelica, die ihre leibliche Mutter sucht. Diese habe als Kindermädchen in dem Haus gearbeitet. Die Suche gestaltet sich schwierig, denn Jake hat seit Jahren keinen Kontakt mehr zu seinem Vater. Als ein altes Tagebuch auftaucht, wird das Leben von Jake und Angelica auf den Kopf gestellt.

Disney+

«The Santa Clauses» (Startdatum 16.11.2022)

In dieser Serie schlüpft Tim Allen erneut in die Rolle des Santa Claus. Dieser hat mit 65 Jahren genug von seinem Job und möchte Weihnachten einmal mit seiner Familie feiern. Sein Nachfolger entpuppt sich aber als Bösewicht. Santa muss aus dem Ruhestand zurückkehren, um Weihnachten zu retten. Die sechs Episoden lange Serie verspricht Unterhaltung für die ganze Familie.

«The Guardians of the Galaxy Holiday Special» (Startdatum 25.11.2022)

Die «Guardians of the Galaxy» reisen für Weihnachten auf die Erde. Dort suchen sie nach dem perfekten Geschenk für ihren Anführer Peter Quill. Dieser trauert immer noch um den Verlust von Gamora. Die Aufmunterung geht jedoch nach hinten los, denn Drax und Mantis haben die Idee, den «Footloose»-Star Kevin Bacon als Geschenk zu kidnappen.

Amazon Prime

«Your Christmas or Mine?» (Startdatum 17.11.2022)

Sowohl James (Asa Butterfield) als auch seine Freundin haben die romantische Idee, ihren Partner beziehungsweise ihre Partnerin an Weihnachten in seinem und ihrem Elternhaus zu überraschen. So landen beide bei der Familie des anderen – allein. Wegen Schneegestöber sitzen sie dort fest. Die Macken der Familien setzen die Beziehung der beiden auf die Probe.

