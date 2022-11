Promis und Stars, die Hotels besitzen

Promi und Hotelbesitzer: Pharrell Williams ist nicht nur Sänger, sondern auch stolzer Eigentümer von The Goodtime Hotel in Miami.

Berühmte Persönlichkeiten schlafen vermutlich fast mehr in Hotelbetten als in ihren eigenen. Ob aus Unzufriedenheit, Inspiration oder als Businessidee: Diese Promis haben sich selbst in die Tourismusbranche gewagt und kurzerhand ihr eigenes Hotel eröffnet.

The Goodtime Hotel in Miami von Pharrell Williams

Das The Goodtime Hotel von Pharrell Williams in Miami könnte glatt einer Instagram-Werbung entsprungen sein. thegoodtimehotel.com Das Stil-Konzept zieht sich durch das ganze Hotel, entsprechend sind auch die Zimmer farblich passend eingerichtet. thegoodtimehotel.com Da darf auch eine pinke Bibliothek nicht fehlen. thegoodtimehotel.com

Wusstest du, dass der Musiker Pharrell Williams sein eigenes Hotel besitzt? Gemeinsam mit dem amerikanischen Unternehmer David Grutman hat er sich einen Traum erfüllt und das Hotel The Goodtime eröffnet. Wie es der Name schon verrät, geht es in der stylischen Unterkunft in Miami vor allem um eines: eine gute Zeit zu haben.

Das siebenstöckige Hotel mit 266 Zimmern ist komplett durchgestylt und somit die perfekte Kulisse für Instagram. Das haben auch die Stars für sich entdeckt: Kendall Jenner, Kim Kardashian, Steve Aoki sowie Victoria und David Beckham waren schon zu Gast im The Goodtime Hotel.

Buchbar ist das Hotel ab 215 Franken pro Nacht, je nach Zimmerkategorie und Saison.

Gwinganna Health Retreat an der Gold Coast von Hugh Jackman

In der Meditations-Suite lässt es sich sicher gleich viel besser meditieren und entspannen. gwinganna.com Oder du geniesst ein heisses Bad in der Orchard-Suite mit Aussicht auf die Natur vor deiner Terrasse. gwinganna.com

Als sich Hugh Jackman für eine Auszeit in das Gwinganna Health Retreat an der Gold Coast in Australien zurückzog, gefiel es ihm so gut, dass er kurzerhand Miteigentümer wurde. Das Lifestyle-Resort befindet sich mitten in der Natur und setzt auf Anti-Stress: Wellness, gesunde Ernährung, Qi Gong, Spaziergänge und Yoga stehen hier an der Tagesordnung.

Auf der Website des Resorts meldet sich der Marvel-Star gleich selbst zu Wort: «Das Spa-Resort in Gwinganna ist ganz einfach Weltklasse. Man fühlt sich gleichzeitig in die Natur eingebettet und in Luxus verwöhnt. Die Mitarbeitenden des Resorts sind aussergewöhnlich, ihr Fachwissen und ihre Leidenschaft sind unvergleichlich. Geniesst es!»

Wenn du ins Gwinganna Health Retreat einchecken willst, buchst du am besten ein Package inklusive Wellnessangebot. Diese sind aber nicht ganz günstig: 930 Franken kosten die aktuellen Angebote.

Barefoot Hotel auf Mallorca von Til Schweiger

Dezent, modern und ein Hauch von Luxus: Das ist das Barefoot Hotel von Til Schweiger. barefoothotels.de Die Zimmer sind im maritimen Stil dekoriert und eingerichtet. barefoothotels.de Und auch das Meer befindet sich gleich neben dem Hotel. barefoothotels.de

Wenn dir die USA und Australien zu weit sind, findest du auch in Europa Promi-Hotels. Eines davon gehört Til Schweiger. Der deutsche Schauspieler und Regisseur hat diesen Juli an der Ostküste Mallorcas das Barefoot Hotel mit 60 Zimmern und Suiten eröffnet. Dezenter Luxus, helle Farbtöne und die Nähe zur Natur machen das Hotel zu einem Schmuckstück. Übernachten kannst du hier ab 135 Franken pro Person und Nacht.

Doch das ist erst der Anfang: Neben dem Barefoot-Hotel in Mallorca entsteht am Tegernsee ein weiteres Hotel. Ausserdem sind bis zu 20 weitere Projekte aktuell in Planung.

Palazzo Versace Dubai von Donatella Versace

Nur schon von aussen macht das Palazzo Versace seinem Namen alle Ehre. palazzoversace.ae Prunkvolle Kronleuchter, abgestimmte Farben und opulente Möbel finden sich im Inneren des Design-Hotels. palazzoversace.ae So pompös sieht es in einer Junior-Suite im Luxushotel aus. palazzoversace.ae

Italienischer Luxus vereint mit arabischer Gastfreundschaft: Das bekommst du, wenn du in Donatella Versaces Luxushotel in Dubai eincheckst. Das Palazzo Versace thront in der Nähe des Burj Khalifa und ist ganz im prunkvollen Stil von Versace designt und eingerichtet.

Das Hotel verfügt über 215 Zimmer sowie Suiten und 169 Residenzen, welche alle dem Versace-Lifestyle entsprechen. Ab 340 Franken kannst du hier übernachten. Neun Restaurants und Bars, drei Pools und die atemberaubende Sicht auf Dubais Skyline runden das Luxusressort ab. Und auch in Australien an der Gold Coast kannst du in einem weiteren Palazzo Versace einchecken.