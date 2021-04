Arbeitgeber-Ranking - hier wollen Schweizer Arbeitnehmer arbeiten

Banque Pictet et Cie

Das sagen die Befragten in einer Studie des Personalvermittlers Ranstad.

Der Personalvermittler Randstad hat zum achten Mal eine Studie zu den attraktivsten Arbeitgebern in der Schweiz durchgeführt. Bei der repräsentativen Umfrage haben die Befragten bei über 150 Unternehmen angegeben, wo sie am liebsten arbeiten würden.

Nun ist das Ergebnis der Umfrage bekannt: Der Flughafen Zürich wurde zum attraktivsten Arbeitgeber erkoren. In den letzten Jahren stets unter den Top Fünf, hat er es nun auf das Podest geschafft.

In der Bildergalerie siehst du, welche Schweizer Unternehmen zu den Top Zehn der attraktivsten Arbeitgeber gehören.

Was beim Blick auf das Ranking erstaunt: Mit Unternehmen wie den Uhrenmarken Patek Philippe, Rolex, der Privatbank Pictet et Cie sind erstaunlich viele Luxus-Brands vertreten. Warum ist das so? «Die Marke als Arbeitgeber ist verbunden mit der Marke des Unternehmens», sagt eine Sprecherin von Randstad.