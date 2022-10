4 Wandertipps für den bunten Herbst in der Schweiz

Von Goldgelb über Weinrot bis Hellorange, die Schweiz zeigt sich gerade von ihrer schönsten und farbigsten Seite. Falls du die Farbpracht nochmals so richtig bewundern willst, solltest du dich jedoch beeilen: Die intensive Blätterverfärbung hält voraussichtlich noch bis Mitte November an. Wie wäre es also mit einer Herbstwanderung am kommenden sonnigen Wochenende?