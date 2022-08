Alpine A110 S: Bei dieser Fahrt sorgt jeder Meter für ein Grinsen im Gesicht

Heute ist eine Alpenüberquerung keine Parforceleistung mehr, sondern ein Genuss für jede und jeden, die oder der gerne fährt: Deshalb wählen vor allem Töfffahrer und Petrol Heads die Route des Grandes Alpes, um an die Côte d’Azur zu gelangen. Und weil kaum ein Auto so prädestiniert ist für diesen Roadtrip wie die neue Alpine A110 S in leuchtendem Orange und mit Aero-Paket, eine der schönsten Routen der Alpen unter die Räder zu nehmen, war die Wahl für diesen Trip schnell gefällt.