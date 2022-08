Pawbutlers: Bei dieser Ferien-Plattform mietest du Wohnung plus Haustier

Tierhalterinnen und -halter kennen das Dilemma: Wer kümmert sich um meinen geliebten Vierbeiner, wenn ich in den Ferien bin? Katzen fühlen sich in ihrer gewohnten Umgebung am wohlsten, Hunde benötigen viel Aufmerksamkeit und Tierpensionen sind teuer. Genau hier setzt die am 2. August lancierte Schweizer Plattform Pawbutlers an und bringt Tierhaltende und Tierfans ganz nach dem Vorbild von Airbnb zusammen.

Hinter Pawbutlers stecken Caroline Dougoud und ihr Freund Kierin Mulholland aus Basel, welche als digitale Nomaden oft auf Reisen sind. Das tierliebe Schweizer Paar wollte diesen Sommer kostengünstig in seiner Heimat verbringen und hat deshalb auf gut Glück in einer Facebook-Gruppe einen Aufruf gestartet. Der Deal: Sie passen auf Haus und Tier auf, während die Besitzerfamilie in den Ferien ist, und dürfen im Gegenzug gratis in der Unterkunft wohnen.

Kierin Mulholland ist einer der Mitgründer der Schweizer Plattform Pawbutlers. Pawbutlers/Caroline Dougoud

Der Facebook-Post stiess auf so grossen Anklang, dass sich rund 40 Personen bei dem Paar meldeten und viele andere davon begeistert waren. «Ich kannte das Konzept vom Haus- und Tiersitting schon aus den USA, hätte aber nicht gedacht, dass auch Schweizerinnen und Schweizer so offen gegenüber dieser Idee sind», so Caroline Dougoud.

Motiviert durch die hohe Nachfrage und das Fehlen eines entsprechenden Angebotes im deutschsprachigen Raum gründeten die beiden kurzerhand Pawbutlers für die Schweiz, Deutschland sowie Österreich.

Gratis Ferien machen und dabei erst noch Zeit mit Hunden verbringen? Die Schweizer Plattform Pawbutlers will das möglich machen. Pawbutlers/Caroline Dougoud

Kostengünstige Alternative

Die Plattform ermöglicht es nicht nur tierliebenden Reisenden gratis zu wohnen, sondern ist auch eine Entlastung für die Frauchen und Herrchen von Haustieren. Denn die Ferienzeit ist für Tierhaltende mit hohen Kosten verbunden: Die eigene Reise muss bezahlt werden und obendrauf auch die Betreuung des geliebten Haustieres.

Tierpensionen kosten je nach Anzahl und Art der Tiere schnell einmal bis zu 100 Franken pro Tag. Im Vergleich dazu ist Pawbutlers eine kostengünstige Alternative. Die ersten 500 Anmeldungen auf der neuen Plattform sind gratis, anschliessend kostet der Service 99 Franken im Jahr.

Wer mehrere Hunde besitzt, muss für eine Tierpension tief in die Tasche greifen. Diese Kosten fallen bei einem Haus- und Tiersitting weg. Pawbutlers/Caroline Dougoud

Pawbutlers funktioniert wie Airbnb

Die Plattform ist ganz nach dem Vorbild von Airbnb konzipiert: Tierhalterinnen und -halter schreiben ihr Haus für den Zeitraum der Ferienabwesenheit aus und geben an, welche Betreuung sie sich für ihr Haustier wünschen und welche Erfahrungen dafür benötigt werden. Interessierte Tiersitterinnen und -sitter können sich via Nachricht direkt auf die Ausschreibungen bewerben und so in Kontakt treten. Ganz am Schluss findet eine gegenseitige Bewertung statt.

Zwar ist die Nachfrage nach Tiersittenden für Hunde und Katzen am höchsten, doch auch die Betreuung von anderen Haustieren ist möglich. Pawbutlers/Caroline Dougoud

«Kommt eine Vermittlung zustande, empfehlen wir, dass sich die beiden Parteien entweder persönlich oder in einem Video-Call kennen lernen», führt Caroline Dougoud aus. Die einzigen Voraussetzungen für die Nutzung der Plattform sind ein Mindestalter von 18 Jahren, Erfahrung mit Tieren sowie der Austausch von Identitätskarte und Policen-Nummer der Haftpflichtversicherung.

Den Tierarten sind übrigens keine Grenzen gesetzt. Vom Meerschweinchen über den Hund bis zur Schlange: Pawbutlers kann theoretisch von allen Tierhaltenden genutzt werden. Weil das Projekt erst gerade gestartet ist, werden Inserate erst laufend ausgeschrieben. «Das Angebot und die Nachfrage werden aber sicherlich Hund oder Katze bestimmen.»