Talentsuche – Bei dieser Firma dürfen Angestellte unbegrenzt Ferien nehmen

1 / 8 Die meisten Angestellten dürfen in der Schweiz vier bis fünf Wochen Ferien machen pro Jahr. 20min/Marco Zangger Beim Krypto-Unternehmen Bitpanda können Mitarbeitende ab April so viel bezahlten Urlaub nehmen, wie sie wollen. (Symbolbild) 20min/Marco Zangger In den USA setzten bereits einige Tech-Unternehmen auf das Konzept. So können etwa Mitarbeitende von Netflix so lange freinehmen, wie sie wollen. AFP

Darum gehts Angestellte der Krypto-Firma Bitpanda dürfen ab 1. April unbegrenzt Urlaub beziehen.

Das soll neue Talente anlocken und Mitarbeitende motivieren.

Eine Schweizer Tech-Firma hat das Konzept 2017 eingeführt und jetzt wieder abgeschafft.

Das Modell kann zu Konflikten zwischen den Angestellten führen.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz haben gesetzlich Anspruch auf mindestens vier Wochen Ferien pro Jahr. Viele Firmen bieten aber freiwillig fünf Wochen an. Beim Krypto-Unternehmen Bitpanda können Angestellte hingegen so viel bezahlten Urlaub nehmen, wie sie wollen.

Die österreichische Firma mit Büros in Zürich will mit unbegrenzten Ferien die Mitarbeitenden bei Laune halten und neue Talente anlocken. Die neue Regelung gilt ab dem 1. April, wie das Portal «Trending Topics» schreibt.

In den USA setzten bereits einige Tech-Unternehmen auf das Konzept. So können etwa Mitarbeitende von Netflix so lange freinehmen, wie sie wollen. Dort gilt der unbegrenzte Urlaubsanspruch als ein Grund, bei Netflix zu arbeiten und nicht bei der Konkurrenz.

Erste Schweizer Firma hat Modell wieder abgeschafft

Die Fintech-Firma Advanon in Zürich hat als erstes Schweizer Unternehmen 2017 dieses Urlaubsmodell eingeführt. Inzwischen gibt es das Konzept aber nicht mehr. Denn die Firma wurde von der CG24 Group im Frühjahr 2020 übernommen, wie der Gründer und CEO Christoph M. Mueller auf Anfrage mitteilt.

Entsprechend seien alle Regelungen angepasst worden. Die unbegrenzten Ferien hätten wohl mehr als Marketing-Strategie funktioniert. «Am Ende stehen diesem Vorteil aber interne Herausforderungen gegenüber, wie Fairness, Ressourcenplanung und Kosten», so Mueller.

Gefühl der Ungerechtigkeit entsteht

Das Modell berge viele Herausforderungen, bestätigt Personalexpertin Ursula Bergundthal: «Denn es wird immer Personen geben, die mehr Ferien beziehen und andere, die gar keinen Urlaub mehr machen.» Dadurch könne ein Gefühl der Ungerechtigkeit entstehen. Das führe zu Konflikten, die nur schwer zu lösen sind.

Darum sei es sinnvoll, einen Rahmen zu definieren. «Viele Schweizer Firmen bieten heute etwa zusätzliche unbezahlte Ferien an», so Bergunthal. Familien mit schulpflichtigen Kindern nutzen diese sehr gerne, um gemeinsam Urlaub zu machen.

Allerdings mache es insbesondere bei innovativen Branchen Sinn, den Mitarbeitenden mehr Freiräume zu geben. Denn die meisten Menschen haben nur selten kreative Ideen im Büro: «Vielmehr hat man neue Einfälle in Gesprächen, beim Sport oder eben in den Ferien.»

Wer Job als Hobby sieht, nutzt weniger aus

Dass gerade Krypto- und Tech-Unternehmen auf unbegrenzten Urlaub setzen, erstaunt Petra Schmid, Expertin für Arbeitspsychologie an der ETH Zürich, nicht: «In diesen Branchen gibt es viele kreative Jobs und die Leute sind sehr motiviert.»

Der Job werde in diesen Fällen oft als Hobby wahrgenommen und die Menschen arbeiten gerne. In diesem Umfeld werde das Konzept der unbegrenzten Ferien auch weniger ausgenutzt. Dabei bestehe aber die Gefahr, dass einige Angestellte gar keinen Urlaub mehr beziehen.

Aber: «Solange die Mitarbeitenden ihren Job für sich selbst machen und Spass an der Sache haben, ist das nicht so schlimm», so Schmid. Denn wer die Arbeit als sinnstiftend und erfüllend wahrnimmt, fühlt sich nicht so schnell überarbeitet und rutscht darum seltener in ein Burnout.

Es könne aber auch gut sein, dass einzelne Mitarbeitende überfordert sind mit der grossen Freiheit bei der Arbeit. Das führe zu Ängsten, was im schlimmsten Fall in einer Depression enden könnte. Darum sind laut Schmid regelmässige Gespräche mit Vorgesetzten wichtig.