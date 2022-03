Rückruf – Bei dieser Hängematte drohen Babys schwere Verletzungen durch Batterien

Die Batterien des Motors der Baby-Hängematte «Nonomo» können sich lösen und in die Hängematte fallen.

Der Hersteller QLVER stellt batteriebetriebene Baby-Hängematten her. Beim Motor des Modells «Nonomo» kann sich die Abdeckung des Batteriefachs lösen, so dass die Batterien in die Hängematte fallen können, während sich ein Baby darin befindet. Im schlimmsten Fall können die Batterien auf das Baby fallen und schwere Verletzungen verursachen. Deshalb ruft der Hersteller die Motoren zurück.