Die neue App Clubhouse ist am Trenden. Der Zugang ist beschränkt, man kommt nur via Einladung in die Chaträume rein. Dort kann man Diskussionen von Politik über Investment bis zum Klimakampf live hören oder gleich mitreden.

1 / 9 Nur wer eine Einladung von einem User erhält, kann Clubhouse nutzen. 20min/Marco Zangger Wenn man drin ist, kann man aus verschiedenen sogenannten Räumen auswählen. 20min/Marco Zangger Bilder und Videos gibt es auf Clubhouse keine, die neue App ist eine reine Audioplattform. imago images/Westend61

Die App Clubhouse wird als die nächste grosse Social Media Plattform gehypt und hat übers Wochenende in Deutschland für Aufregung gesorgt. Auch in der Schweiz ist der Hashtag Clubhouse auf Twitter bereits am Trenden.

Im Gegensatz zu anderen sozialen Netzwerken ist Clubhouse eine Audioplattform, auf der man live in Diskussionen reinhören und teilnehmen kann. Man kann in bestehende Chaträume eintreten oder selber Räume starten. Das neue Konzept funktioniert wie eine Mischung zwischen Talkshow und Twitter-Thread zum Reinhören. Man kann sie im Hintergrund laufen lassen oder sich spontan einschalten, wie Social-Media-Experte Philippe Wampfler (siehe Box) erklärt.

Diskutiert wird über die verschiedensten Themen. In den USA hat im vergangenen Jahr unter anderem die Diskussionsrunde des Rappers MC Hammer über Corona in Gefängnissen für Aufmerksamkeit gesorgt. Auch Oprah und Ashton Kutcher nutzen Clubhouse. In Deutschland hat am Wochenende eine Diskussion zum Thema «Wird 2021 das Diversity Jahr» stattgefunden, an dem auch die deutsche Digitalisierung-Staatsministerin Dorothee Bär teilgenommen hat, wie das Handelsblatt schreibt. Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubaur führt den Klimakampf auf Clubhouse weiter.

Einladungen werden auf Ebay verkauft

Das Spezielle an der App: Sie funktioniert ganz nach dem Vorbild amerikanischer Country Clubs, wo sich die Elite trifft. Auch in der App Clubhouse kann nicht einfach jeder mitmachen. Zwar kann man die App in der Schweiz gratis downloaden. Um sie nutzen zu können, muss man jedoch von einem User eine Einladung erhalten.

Und ein weiteres Kriterium schliesst ebenfalls viele Menschen aus: Clubhouse ist momentan nur für iPhones erhältlich, es gibt keine Android-App. Im Schweizer App Store von Apple ist Clubhouse momentan auf Platz 35 der meistgeladenen Gratisapps und auf Platz 7 bei den Sozialen Netzwerken.

Der Andrang für Clubhouse ist gross, alle wollen rein. Auf Ebay werden Einladungen zu Clubhouse für bis zu 70 Euro verkauft. Auf Twitter gibt es Threads, wo sich User eine Einladung holen wollen, und auch auf Telegram haben sich Gruppen gebildet, die zu einer begehrten Einladung verhelfen sollen.

Gegründet wurde Clubhouse im März 2020 in San Francisco und zog sehr schnell die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich. Bei Start-up-Gründern, Investoren und Promis kommt die App gut an. In Deutschland haben gemäss dem Handelsblatt am Sonntagabend zeitweise 700 Menschen bei der Gesprächsrunde über die Venture-Capital-Szene in Europa reingehört, darunter die Fussballprofis André Schürle, Mario Götze und Fernsehmoderator Joko Winterscheidt.

Weil Clubhouse so viele Menschen ausschliesst, hat die App auch schon Kritik geerntet. Auf ihrer Website schreiben die Betreiber, dass Clubhouse allen offenstehen sollte, die App sei jedoch noch nicht so weit und die Community müsse langsam wachsen.