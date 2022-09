Kyburz: Bei dieser Schweizer Firma geht die Post ab

Kyburz stellt die Elektrofahrzeuge in einer eigenen Fertigungshalle her.

«Die Vergangenheit interessiert mich nicht, ich schaue, was ich in der Zukunft verändern kann», sagt Martin Kyburz gleich zu Beginn unseres Gesprächs. Er sei ein Techniker, er schaue nach vorne. Ihm fehle hingegen jedes Verständnis für Betriebswirtschaft. Dennoch gehört Kyburz heute zu den erfolgreichsten Schweizer Unternehmen im Bereich der Elektromobilität.

Gepard am Start

Auf dem Postweg

So auch, als er 2002 den Auftrag bekam, ein Elektrotransporter für die Schweizer Post zu entwerfen. Es sollte allerdings sieben Jahre dauern, bis der erste DXP, so der Name des Fahrzeugs, aufgeliefert wurde – an die Deutsche Post.