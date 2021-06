In 80 Tagen um die Welt - Bei dieser Weltreise bist du ganz ohne Flugzeug unterwegs

Abfahrt in London und von da nach Frankreich, in die Schweiz, nach Österreich, Russland, China, in die USA, nach Kanada und anschliessend wieder retour nach Grossbritannien. Es ist unmöglich, alle Länder zu benennen, die die wenigen Glücklichen durchqueren, die an der 80-tägigen Weltreise des britischen Reisebüros Responsible Travel teilnehmen. Das Unternehmen hat sich auf nachhaltige Reisen spezialisiert.

Auf dieser Route reist du in 80 Tagen um die Welt. DR

Bei der Reise, die von Jules Vernes Roman «Reise um die Erde in 80 Tagen» inspiriert wurde, gibt es weder eine Ballonfahrt noch einen Flug. Die Reisenden verkehren mit dem Zug über Land u nd mit dem Fracht schiff, um den Pazifik (16 Tage) und den Atlantik ( acht Tage) zu überqueren. Diese Giganten befördern mehr als 14’000 Container und maximal zwölf Passagiere. Gegen einen Aufpreis kann die Reise a uch an Bord der Queen Mary 2 gemacht werden. Die anderen Nächte verbring t m an im Schlafwagen oder in Vier-Sterne-Hotels.

Die Überquerung der Ozeane erfolgt auf einem Frachter. DR

Die Reise beinhaltet auch mehrere Exkursionen: den Aralsee un d d as Kosmodrom Baikonur in Kasachstan , die verbotene Stadt in China , die Rocky Mountains in den USA und vieles mehr … Diese Reise hat natürlich ihren Preis: Rund 23’000 Franken pro Person (i m Doppelzimmer ) oder 33’800 Franken (i m Einzelzimmer ). Mahlzeiten sind dabei n och n icht inbegriffen. Noch ein Haken: Ob Quarantänen verhängt werden oder inwieweit ein Grenzübertritt aufgrund von Covid-Beschränkungen möglich sein wird, gibt die Agentur nicht an.