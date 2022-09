Dürre: Erzähl uns von deinen Erlebnissen

Heiss, sonnig und trocken: So war der Sommer vielerorts in der Schweiz und im Ausland. Laut einem Expertenbericht ist nun fast die Hälfte Europas von Dürre bedroht. Sie hänge zusammen mit einem anhaltenden Niederschlagsmangel in Verbindung mit einer Reihe von Hitzewellen seit Mai. Am schlimmsten davon betroffen seien Norditalien, Südfrankreich und einige Gebiete in Ungarn und Rumänien.

Wir wollen von deinen Erlebnissen mit der Dürre in diesem Sommer erfahren. Vielleicht sind wegen einer Dürreperiode viele Pflanzen in deinem Garten gestorben oder die Felder beim Bauern in der Nähe beunruhigend trocken und grau? Oder vielleicht hast du Bilder von zurückgehenden Flüssen oder ausgetrockneten Seen bei dir in der Region geschossen? Oder warst du sogar in einer extrem trockenen Region im Ausland unterwegs?