Sportarzt Walter O. Frey - «Bei Dopern ist die Fleisch-Ausrede sehr bekannt»

Kontaminiertes US-Fleisch ist schuld an seinem Doping-Test, so der Schweizer Sprinter Alex Wilson. In der Schweiz muss Fleisch, das leistungsfördernde Mittel enthalten kann, laut Kantonschemiker Martin Brunner deklariert werden.

1 / 4 Alex Wilson verpasst wegen einer positiven Doping-Probe die Olympischen Spiele. freshfocus Am 18. Juli 2021 lief der Schweizer Sprinter Alex Wilson in Atlanta (USA) zum vermeintlichen Europarekord. Twitter Laut dem Schweizer sei kontaminiertes Fleisch schuld am positiven Test. imago images/Geisser

Darum gehts Der Schweizer Sprinter Alex Wilson wurde nach einem positiven Doping-Test provisorisch gesperrt.

Damit verpasst er die Olympischen Spiele.

Laut Wilson ist kontaminiertes Fleisch schuld am positiven Test.

«Grundsätzlich gilt die Unschuldsvermutung», sagt der Sportarzt Walter O. Frey.

Dopingfahnder können laut Frey herausfinden, ob die illegalen Stoffe direkt zugeführt worden sind oder ob sie durch den Verzehr von Fleisch im Körper aufgenommen wurden.

War verunreinigtes Rindfleisch am positiven Doping-Befund schuld? Das ist zumindest die Überzeugung des Schweizer Sprinters Alex Wilson, der aufgrund des Doping-Verdachts eine provisorische Sperre kassiert hat (siehe Box). Gemäss Wilson sei das Steroid Trenbolon «mit überwiegender Wahrscheinlichkeit» über den Verzehr von kontaminierten Fleisch in den USA in den Körper gelangt.

Bekannter Weitspringer freigesprochen

Zumindest den Schweizer Leichtathletikverband konnte Wilson überzeugen, sagt Peter Bohnenblust, Geschäftsführer von Swiss Athletics, in einem Interview mit 20 Minuten.

Mit der Begründung, kontaminiertes Fleisch habe zum positiven Dopingtest geführt, ist Wilson nicht allein: Erst im August 2018 wurde der amerikanische Weitspringer Jarrion Lawson für vier Jahre gesperrt, nachdem in einem Urintest Spuren von Trenbolon entdeckt wurden. 19 Monate später wurde er jedoch vom internationalen Sportsgerichtshof freigesprochen, da er nachweisen konnte, dass er kurz vor dem Test in einem japanischen Steakhouse zu Mittag ass.

«Wird wohl Gründe für eine Sperre geben»

Grundsätzlich gelte die Unschuldsvermutung, sagt der Sportarzt Walter O. Frey. «Umgekehrt muss man sagen, dass es eine sehr bekannte Ausrede ist, wenn Trenbolon aufgedeckt wird.» Für den Sportgerichtshof sei die Argumentation auch nicht neu, trotzdem habe er sich zur Wiedereinsetzung der Sperre ausgesprochen. «Es wird wohl also Gründe geben, dass man ihn trotzdem gesperrt hat», sagt Frey.

Die Doping-Fahnder hätten jedoch die Möglichkeit herauszufinden, ob das im Test gefundene Trenbolon zuerst dem Rind zugefügt worden ist oder man sich den Stoff illegal direkt zugeführt hat, so Frey. «Diese Ermittlungen laufen jetzt.»

Ob die Einnahme des Trenbolons zur Rekordzeit von Wilson – 9,84 Sekunden über 100 Meter – beigetragen hatte, sei schwierig zu sagen. Frey: «Klar ist, dass es sich um ein Anabolika handelt, das ganz klar durch Muskelzuwachs die Leistung steigert – vor allem in der Kurzdistanz.»

Deklarationspflicht in der Schweiz

Wie die Stiftung Antidoping Schweiz auf Anfrage von 20 Minuten schreibt, sei Trenbolon in den USA und Kanada in der Fleischproduktion weit verbreitet und erlaubt. Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada überprüfe die Fleischerzeugnisse verschiedener Länder, inklusive den USA, und deren Einfluss auf die Dopingproben auf regelmässiger Basis. «Trenbolon wird in den aktuellsten Empfehlungen vom 1. Juni 2021 der Wada zu potentieller Fleischkontamination nicht erwähnt.»

Die Schweiz habe Vorkehrungen getroffen, um ähnliche Fälle hierzulande zu vermeiden, sagt der Zürcher Kantonschemiker Martin Brunner: «Für Fleisch aus denjenigen Ländern, in welchen Masttieren solche leistungsfördernden Mittel verabreicht werden, gilt eine klare Deklarationspflicht.» So gebe es sowohl auf der Verpackung als auch auf der Speisekarte im Restaurant oder bei der Theke beim Metzger einen Hinweis darauf. «Jene Personen, die solches Fleisch nicht verzehren wollen, können dem Konsum so aus dem Weg gehen.» Vor allem für Spitzensportler, die daran gewöhnt seien, beim Essen mit zahlreichen Einschränkungen zu leben, sei das gut zu bewerkstelligen, sagt Brunner.

Die Chronologie der Sperre Wilsons 15.03.2021 Dopingkontrolle (ausserhalb des Wettkampfes) . 08.04.2021 Positiver Dopingbefund auf Epitrenbolon vom Laboratoire Suisse d’Analyse du Dopage in Lausanne . 28.04.2021 Provisorische Sperre des Athleten durch Antidoping Schweiz . 18.05.2021 Aussetzung der provisorischen Sperre durch die Disziplinarkammer . 20.05.2021 Öffnung der B-Probe, Bestätigung Resultat der A-Probe . 02.07.2021 Aufhebung der provisorischen Sperre durch die Disziplinarkammer . 16.07.2021 Antrag Antidoping Schweiz an die Disziplinarkammer auf Eröffnung eines ordentlichen Verfahrens . 22.07.2021 Rekurs von World Athletics an die ad-hoc-Abteilung des CAS in Tokio . 24.07.2021 Rekurs von der WADA an die ad-hoc-Abteilung des CAS in Tokio . 27.07.2021 Entscheid der ad-hoc-Abteilung des CAS in Tokio betreffend Wiedereinsetzung der provisorischen Sperre . Quelle: Anti-Doping Schweiz