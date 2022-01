Kanton Freiburg – Bei Einbruchserie über 20’000 Franken gestohlen – 3 Jugendliche festgenommen

Auf die Spur der drei mutmasslichen Täter kam die Polizei nach einem Einbruchsdiebstahl in einer Buvette in Bulle FR. Dabei wurde ein 18-Jähriger vorläufig festgenommen. Der junge Mann gab daraufhin mehrere Verbrechen zu. Im Laufe der Ermittlungen, so schreibt die Polizei, sei festgestellt worden, dass zwei seiner Bekannten ebenfalls in kriminelle Tätigkeiten involviert waren.