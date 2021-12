Dina ist schwer verliebt – «Bei einem Heiratsantrag von Cyrill würde ich sofort Ja sagen»

Sechs Monate sind vergangen, seit Bachelorette Dina Rossi ihrem Auserwählten Cyrill Egli (25) die letzte Rose überreicht hat. Doch das Paar ist verliebter denn je, wie sie im Gespräch mit 20 Minuten offenbaren. «Jeder Tag mit Cyrill ist ein Geschenk. Er ist ein warmherziger Mensch, verständnisvoll, gebend und wir haben denselben Humor», schwärmt die 29-jährige Bernerin. «Dina und mich verbindet, dass wir gleich ticken. In ihr habe ich meine Frau für die Zukunft und zugleich meine beste Freundin gefunden», so der Zürcher.

Dabei hätten beide mit ihrer Teilnahme beim Kuppel-Format nie damit gerechnet, ihren Traumpartner oder ihre Traumpartnerin zu treffen. «Ich bin keine Person, die an so etwas glaubt, ich habe aber sehr darauf gehofft», sagt sie. Und fügt an: «Gleichzeitig hatte ich Glück, einen Mann kennenzulernen, der sich auch von mir so sehr angezogen fühlt.» Auch Cyrill offenbart, dass er lediglich Ferien machen wollte und die Liebe nicht seine Priorität gewesen sei: «Wie so oft kommt es im Leben aber einfach anders.»