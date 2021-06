Stadt-Land-Graben - «Bei einem Ja hätte ich meine Eltern nicht mehr besuchen können»

Die Schweiz will kein revidiertes CO2-Gesetz. 51,6 Prozent haben am Sonntag gegen das Gesetz gestimmt.

Die Befürworter hofften bis zum Schluss, aber es reichte nicht: 51,6 Prozent sprachen sich an der Urne gegen das CO2-Gesetz aus. Vor allem bei der ländlichen Bevölkerung konnte die SVP punkten – und mobilisieren. Bei einer Annahme drohten hohe Flug- und Benzinpreise, argumentierte die Partei. Was sagen Gegner und Befürworter zum Resultat? 20 Minuten hat nachgefragt.

Flugabgabge gab den Ausschlag

Martin Luskacz (28) wohnt in Kloten und ist stellvertretender Geschäftsführer in einem Gastronomiebetrieb. Er fürchtete, wegen der Abgaben für Flugtickets seine Eltern in Tschechien nicht mehr besuchen zu können. «Meine Eltern sind älter und brauchen Pflege. Deshalb muss ich öfter hinfliegen. Wenn die Flüge plötzlich teurer geworden wären, hätte ich mir das nicht mehr leisten können.» Der 28-Jährige sagt, die Abgaben hätten vor allem den Mittelstand und Personen mit kleinerem Budget belastet. «Leute mit hohem Einkommen hätten den Preisunterschied wahrscheinlich nicht einmal bemerkt, aber ich hätte das zu spüren bekommen.»

Peter Bärtschi (47) ist Maurer und kommt aus Frutigen bei Bern. «Ich verstehe, dass die Städter eher für die Initiative waren. Wenn ich in der Stadt bin, finde auch ich es sehr praktisch, mich mit dem ÖV zu bewegen. Aber auf dem Land braucht man ein Auto, weil das Verkehrsnetz nicht so dicht ist wie in der Stadt.» Dadurch wäre die Landbevölkerung ungleich belastet worden, sagt Bärtschi. «Deshalb macht es Sinn, dass Leute aus ländlichen Gebieten zu diesem Gesetz Nein gesagt haben. Es hätte uns klar benachteiligt», so der 47-Jährige.