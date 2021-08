Pilotprojekt - Bei einem Riss rückt in Uri die Wolfsfeuerwehr aus

Im Jahr 2016 tappte ein Wolf in Uri in eine Fotofalle.

In Unterschächen UR wurde am Donnerstag ein gerissenes Schaf gefunden . Gemäss der Luzerner Zeitung gehen die Urner Behörden dabei von einem Wolfsriss aus. Erstmals stand bei diesem Vorfall die Wolfsfeuerwehr im Einsatz.

Schnelle Unterstützung für Tierhalter

Da am Donnerstag das erste Mal ein möglicher Wolfsriss in Uri festgestellt wurde, war die Wolfsfeuerwehr das erste Mal im Einsatz. Gemäss Damian Gisler vom Amt für Landwirtschaft Uri, forderte der Wildhüter nach dem Riss die Hilfe an. Innert kurzer Zeit fanden sich dann zwei Helfer auf der Alp ein, die mithalfen, die Herde zusammenzutreiben und wolfssicher einzuhagen. Bis am Abend waren die Schafe dann wieder für den Notfall geschützt.