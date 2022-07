Champions-League-Quali : Bei einem Sieg gegen Karabach hat der FCZ schon drei Millionen in der Tasche

Die Ausgangslage nach der 2:3-Auswärtspleite gegen Karabach in Baku ist klar. Der FCZ muss am Mittwochabend (19 Uhr, live im Ticker) mit zwei Toren Unterschied oder mittels Penaltyschiessen das Rückspiel im heimischen Letzigrund gewinnen. Sonst ist der Traum von der Champions League bereits nach einer Quali-Runde gescheitert.

Bei einer Niederlage würde es in der Europa-League-Quali weitergehen. Sollte man sich dort gegen zwei Teams durchsetzen, würde es in diesem Wettbewerb weitergehen und man hätte 3,5 Millionen Franken in der Tasche. Bei einer Niederlage in der ersten möglichen Europa-League-Quali käme es zu einem entscheidenden Duell in der Quali für die Conference League. Tönt kompliziert, ist es auch. Aber einfach gesagt: Der FCZ hat einen doppelten Europacup-Fallschirm, den man mit einem Erfolg gegen Karabach gar nicht benötigen würde.