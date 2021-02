Am Tag nach dem Unglück von Camogli (I), bei dem Teile eines Friedhofs abrutschten und 200 Särge ins Meer fielen, ist die Besorgnis gross, wie die ligurische Lokalzeitung «Il Secolo XIX» (Bezahlartikel) schreibt. Demnach haben vor allem Bewohnerinnen und Bewohner an der Via Jacopo Ruffini 15 Angst, dass ein weiterer Erdrutsch ihre Wohnanlage ins Meer spülen könnte.