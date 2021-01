Am Samstag verunfallte in Beinwil ein Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei Solothurn.

Wenn es um die Einhaltung von Regeln geht, haben Angehörige der Polizei eine besondere Vorbildfunktion und müssen erhöhten Anforderungen genügen. Aber auch eine Uniform schützt nicht vor Unfällen. Und so kam es, dass am Samstagabend in Beinwil auf der Passwangstrasse ein Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei Solothurn in einer Rechtskurve von der vereisten und schneebedeckten Fahrbahn abkam und mit einer Mauer kollidierte. Die Kantonspolizei Solothurn rapportierte den Fall an die Öffentlichkeit und diese ging teilweise gnadenlos mit ihr ins Gericht.