Marcel Dobler«Bei einem zweiten Lockdown geht auch Franz Carl Weber in Konkurs»

Herr Dobler, Sie sagen: «Corona spaltet unsere Gesellschaft.» Wie erleben Sie das konkret?

Ich stelle fest, dass es keinen echten Dialog über Wirkung und Schäden von Corona-Massnahmen gibt. Es gibt nur zwei Extreme: Die «Covidioten», die das Virus an sich negieren, oder Skeptiker, die zur Durchseuchung tendieren und jene, die nun sofort der Schweiz den zweiten Lockdown verordnen wollen – ungeachtet dessen, was dieser wirtschaftlich und gesellschaftlich bedeuten würde. Ich wünsche mir eine ehrlichere Debatte.

Sie sind Mitinitiant der Gruppe Coronadialog. Ein weiterer Zusammenschluss von Corona-Skeptikern?

Was löst das bei Ihnen aus?

Laut vielen Experten müssen wir jetzt handeln, und zwar schnell. Wenn der Trend nicht gebrochen werde, würden bald noch einschneidendere Massnahmen wie Lockdowns nötig – das schade der Wirtschaft dann noch mehr.

Tatsächlich braucht es jetzt wirksame Massnahmen, um eine exponentielle Ausbreitung zu unterbinden. Mit einer Maskenpflicht in Läden kann ich gut leben, auch wenn ich sehe, dass sie in anderen Ländern auf die Entwicklung der Fallzahlen keinen grossen Einfluss hatte. Auch mit Homeoffice, solange es bei der Empfehlung bleibt. Skeptisch bin ich bei den neuen Regeln von Geburtstagsfesten, wie es der Bundesrat beschlossen hat. Das ist einfach nicht praktikabel und für mich heute ein zu grosser Eingriff in die individuelle Freiheit. Was ich einfach vermisse: Die Kantone müssten sofort die Zahlen des Contact-Tracing offenlegen und weitergehende Massnahmen damit begründen. Ansonsten habe ich – und sicher auch viele Bürger – das Gefühl, die Massnahmen zielten einfach ins Blaue.