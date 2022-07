Strom-Notfallplan : Bei einer Mangellage müssten 130 Migros-Läden schliessen

Wird der Strom knapp, zieht der Bund die Reissleine. Dies bedeutet in der Realität, dass auch ein Teil der Supermärkte geschlossen würden. Ende August soll der Bund über genaue Massnahme informieren.

Kühlregale, Beleuchtung, Lifte und alles, was im Detailhandel den Betrieb aufrechterhält, verbraucht Strom. Trotz der drohenden Schliessungen würde die Lebensmittelversorgung durch die Migros aber gewährleistet werden. Bei Coop würde man laut «Sonntagszeitung» an aktuellen Notfallpläne arbeiten und man stünde in Kontakt mit dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL).