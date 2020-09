Es sind spezielle Zeiten, in denen die Young Boys versuchen, zum zweiten Mal nach 2018 die Champions League zu erreichen. Zeiten, in denen die dritte Qualifikationsrunde gegen den dänischen Meister Finalcharakter erhält, weil sie ohne Rückspiel ausgetragen wird. YB-Geschäftsführer Wanja Greuel, der nicht mitgereist ist, da die Uefa vorschreibt, die Delegation so klein wie möglich zu halten, spricht am Telefon von einer «extremen Ausgangslage».