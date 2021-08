1. Runde im Schweizer Cup - «Bei einer Sensation gegen YB verlässt keiner mehr nüchtern die Kabine»

Am Wochenende startet der Schweizer Cup in die erste Runde. 20 Minuten hat sich bei den Amateur-Clubs umgehört, die den Stars aus der Super League ein Bein stellen wollen.

Darum gehts Am Wochenende geht es los mit dem Schweizer Cup.

YB muss nach dem CL-Quali-Spiel gegen Cluj auswärts beim FC Littau (2. Liga regional) ran.

Der FCB trifft auf den FC Schönenwerd-Niedergösgen (2. Liga regional).

Der FCZ tritt beim FC Solothurn (1. Liga classic) an.

FC Littau (2. Liga regional) – BSC Young Boys, Samstag 18 Uhr

Wenn man sich am Dienstagabend im Berner Wankdorfstadion umhörte, diskutierten bereits viele YB-Fans über die möglichen Gegner in der Champions League. Doch bevor YB ins Königsklassen-Playoff gegen Ferencvaros steigt und vom Camp Nou oder der Anfield Road träumen darf, geht es für den Schweizer Meister auf den Sportplatz Ruopigen zum Cup-Auftakt gegen den FC Littau.

Der Trainer des Innerschweizer Clubs aus der Zweitliga regional, David Andreoli, kickte einst selbst in der Super League für den FC Luzern und konnte als junger Spieler dabei auch mit dem heutigen YB-Sportchef Christoph Spycher zusammen trainieren. Andreoli ist sich bewusst, dass die fünf Ligen Unterschied zwischen seiner Mannschaft und den Berner Stars wohl eine zu grosse Differenz sind, um den Favoriten ins Wanken zu bringen: «Es wäre nice to have, wenn wir einfach unser Tor schiessen. Wenn wir zu einem Treffer kommen, wäre das schon ein Vollerfolg.».

Gross ist die Vorfreude auf den anstehenden Cup-Schlager auch bei den Littauer Spielern. Bereits als der Zweitligist den Einzug in die erste Runde des Schweizer Cups klargemacht hatte, gab es für das Team mehrere Gaschos Bier, wie Captain Patrice Gilly berichtet. Der Innenverteidiger ist wie sein Trainer realistisch genug, die Stärkeverhältnisse einzuschätzen, meint aber auch: «Wenn wir jetzt die Sensation gegen YB schaffen, verlässt wahrscheinlich keiner mehr nüchtern die Kabine.»

Ein Coup des Unterklassigen wäre in der Tat sensationell, aber nicht das erste Mal, dass die Young Boys im Schweizer Cup an einem Amateur-Club scheitern. 2014 blamierten sich die Berner unter dem frischgebackenen Yverdon-Trainer Uli Forte gegen den SC Buochs aus der 2. Liga interregional. Coach bei Buochs damals: David Andreoli. Auch vor sieben Jahren feierte YB bloss wenige Tage vor der Cup-Partie noch einen Erfolg auf europäischem Parkett, als mit einem 5:0 gegen Slovan Bratislava der bis dato höchste Heimsieg der Vereinsgeschichte im Europacup bejubelt werden konnte.

FC Schönenwerd-Niedergösgen (2. Liga regional) – FC Basel, Sonntag 14 Uhr

Drei Spiele, drei Siege, eine Torbilanz von plus 11: Der FC Basel ist stark in die Super League gestartet. Hinzu kommen drei Erfolge in der Conference-League-Quali gegen Partizani und Uijpest – ein perfekter Beginn der Saison für die Basler. Und nun tritt das Team von Trainer Patrick Rahmen im Schweizer Cup auf dem Sportplatz Inseli in Niedergösgen gegen den FC Schönenwerd-Niedergösgen an. Es ist eine klare Ausgangslage. Beim FCSN ist man zwar nervös, aber keineswegs auf eine negative Art.

« Die Spieler brennen auf den Match. Es wird ein riesiges Highlight für alle », sagt Trainer Yannick Kühni. Und Captain Fabio Liloia bestätigt: « Für uns Spieler ist das das sportliche Highlight des Lebens. Es m acht mich stolz, dass ich das Team anführen darf. » Kühni erwartet von seinen Spielern vor allem, dass sie die einmalige Partie geniessen werden. Man wolle sich nicht verstecken. Kühni und auch Liloia träumen davon, gegen den grossen FCB in Führung zu gehen. Der Captain sagt aber auch: « Wir hoffen, dass wir nicht geschlachtet werden. »

Beide sind sich zudem sicher, dass die erwarteten 2000 Fans, vor allem einheimische natürlich, für eine tolle Stimmung sorgen werden. Und ja, auch wenn sie es nicht zugeben würden, insgeheim liebäugeln sie damit, dem grossen Goliath ein Bein stellen zu können. Nach der Sensation gäbe es einige Bier auf dem Inseli, da sind sich Trainer und Captain einig. « Meine Chefin rechnet am Montag mit mir, wenn wir verlieren. Wenn wir gewinnen, rechnet sie nicht mit mir », sagt Liloia und lacht.

Er und sein Team nehmen die Partie aber keineswegs auf die leichte Schulter, sie sind bis in die Zehenspitzen motiviert. Darum gibt der Captain auch eine Warnung heraus: « Zieht grosse Schienbeinschoner an und macht euch auf etwas gefasst. Wir sind heiss auf den Match und werden elf kleine Wadenbeisser sein. » Kühni ist etwas zurückhaltender und sagt: « Sie sollen sich von Beginn weg warm anziehen. » Der FCB wird bereit sein, scheiterten die Basler doch in der letzten Cup-Ausgabe im Achtelfinal blamabel mit 2:6 an Winterthur.

FC Solothurn (1. Liga classic) – FC Zürich, Samstag 16 Uhr

Nicht nur der letztjährige Schweizer Cup-Sieger Luzern überstand in der abgelaufenen Saison den nationalen Cupwettbewerb ohne Niederlage. Auch der FC Solothurn beendete den Cup, ohne auf dem Rasen besiegt zu werden. Der Club schied aber kampflos im Achtelfinal aus, weil darauf verzichtet wurde, eine Sonderbewilligung wegen der damaligen Corona-Massnahmen des Bundesrates zu beantragen. Heuer geht es für den Verein aus der 1. Liga classic gleich in der 1. Runde des Wettbewerbs gegen den FC Zürich.

Solothurn-Sportchef Bidu Zaugg betont, dass man die Geschehnisse aus dem Vorjahr längst abgehakt habe und nun voller Vorfreude auf die kommende Aufgabe gegen den makellos in die neue Saison gestarteten Super-League-Vertreter blicke: «Wir freuen uns nun gegen einen grossen FC Zürich zu spielen. Es ist einzig ein wenig bitter, dass wir das Heimspiel gegen den FCZ bereits in der ersten Runde haben. Wenn wir so eine Partie erst im Achtelfinal gehabt hätten, wäre vielleicht auch das Fernsehen vorbeigekommen und wir hätten noch ein wenig mehr Einnahmen generieren können.»

Auch wenn bei Solothurn mit Marco Mathys ein Spieler im Kader fungiert, der es unter Ottmar Hitzfeld sogar einmal in das Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft geschafft hat, ist natürlich auch bei dieser Cup-Begegnung die Favoriten-Rolle unbestritten. Zaugg, selbst einst interimistisch Coach der Schweizer Nati, meint: «Ich habe als Trainer von meinen Spielern immer erwartet, dass sie sich hohe Ziele setzen. Vor einem solchen Spiel hoffe ich, dass sie ein wenig träumen und ein wenig motiviert sind, das Unmögliche zu schaffen.»

Die weiteren Cup-Partien der Super-League-Clubs im Überblick

FC La Chaux-de-Fonds (1. Liga classic) – FC Lugano

FC Echichens (2. Liga interregional) – FC Lausanne-Sport

FC Bubendorf (2. Liga interregional) – FC Sion

FC Münsingen (1. Liga classic) – FC St. Gallen

FC Widnau (2. Liga interregional) – GC

FC Amical Saint-Prex I (2. Liga interregional) – Servette Genf

SC Cham (Promotion League) – FC Luzern