Emirates pflanzt eigenes Gemüse auf Indoor-Farm an

Entstanden ist die Farm in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Unternehmen Crop One, einem auf Technologie gestützten Vorreiter im Bereich vertikalem Indoor-Farming. Kostenpunkt der Investition in die Farm: Rund 40 Millionen Schweizer Franken.

So funktioniert vertikales Indoor-Farming

So sieht die Indoor-Farm in der Nähe des internationalen Flughafens von Dubai von aussen aus.

In einer Hydrokultur-Farm werden die Pflanzen nicht in Erde gepflanzt, sondern wachsen in einem ausgeklügelten Wasserkreislauf.

Von der Indoor-Farm direkt auf den Teller

Reisende von Emirates Airlines und anderen Fluggesellschaften, welche ihre Menüs vom Catering der Emirates beziehen, können sich schon ab diesem Monat über das frische Grün auf ihren Tellern freuen. Doch die Produkte der Indoor-Farm Bustanica will nicht nur die Mahlzeiten in der Luftfahrt revolutionieren, sondern es auch in Zukunft in die Supermärkte der Vereinigten Arabischen Emirate schaffen. Geplant ist der Einstieg in die Produktion und den Verkauf von Obst und Gemüse.