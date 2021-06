Bei England - Schottland gehen 3,4 Millionen Pints Bier über Tresen

Laut dem Branchenverband British Beer and Pub Association (BBPA) wird erwartet, dass heute während des Spiels 3,4 Millionen Pints von den Fans alleine nur in den Pubs vernichtet werden.

Am Freitagabend (ab 21 Uhr live bei uns im Ticker) startet das Insel-Duell. England trifft im zweiten EM-Gruppenspiel der Gruppe D auf Schottland. Die Nachbarländer duellieren sich aber nicht nur auf dem Feld – nein, auch in den Kneipen beider Länder geht es ordentlich zur Sache.





So hat der Branchenverband British Beer and Pub Association (BBPA) bereits vor dem Spiel eine interessante Berechnung aufgestellt, die besagt, dass während der heutigen 90 Minuten Spielzeit rund 3,4 Millionen Pints von den Fans in den Pubs Englands und Schottlands vernichtet werden. Ein Pint fasst um die 0,5 Liter, was bedeutet, dass heute während des Matches um die 1,7 Millionen Liter Bier die Kehlen der durstigen Fans hinunterlaufen werden.