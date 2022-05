Nach Geldübergabe: Bei Enkeltrick-Betrügern klickten die Handschellen 

Am Freitagnachmittag hat ein Paar versucht, mit dem Enkeltrick 70’000 Franken zu erbeuten. Nun sitzen sie in U-Haft. (Symbolbild) Zuger Polizei

Darum gehts Ein Betrüger-Paar aus Polen und Ungarn hat versucht, einer 81-jährigen Frau 70’000 Franken abzunehmen.

Sie wurde von dem Paar unter Druck gesetzt, dass ihre Tochter in Italien einen Autounfall mit Todesfolge gehabt habe. Wenn sie nicht bezahle, würde ein Foto der Tochter an die Medien verschickt.

Auf der Bank informierte ein Angestellter die Polizei.

In der Folge konnte das Paar verhaftet werden.

Eine Bank hat der Zuger Polizei am Freitagnachmittag gemeldet, dass eine ältere Kundin einen grösseren Geldbetrag von ihrem Konto abheben möchte. In der Folge rückten zivile Fahnder aus, welche die 81-jährige Frau betreuten. Wie die Rentnerin den Polizisten erzählte, erhielt sie am Morgen mehrere Telefonanrufe, in denen ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Tochter in Italien einen Autounfall hatte und dabei eine Person ums Leben gekommen sei. Wenn sie den geforderten Betrag von 70’000 Franken nicht bezahle, werde ein Foto ihrer Tochter an die Medien geschickt.

Während das Opfer, in Absprache mit der Polizei, mit einem Taxi zurück an seinen Wohnort fuhr, nahm die im selben Haushalt lebende Tochter einen weiteren Anruf der mutmasslichen Betrüger entgegen. Dabei gab sich der Täter als Polizist der «Kantonspolizei Zug» aus und erklärte ihr, dass ihre Mutter gestürzt sei und sich nun im Spital befinde. Als sich die Tochter auf den Weg ins Spital machen wollte, kam ihre Mutter in Begleitung eines zivilen Fahnders nach Hause zurück.

Betrüger gaben einfach nicht auf und setzten auch Tochter unter Druck

In der Folge änderten die Betrüger ihre Geschichte und erklärten in weiteren Telefonaten, dass die Seniorin Opfer eines Enkeltrick-Betruges sei. Es gehe nun darum, die Betrüger zu fassen, weshalb ihre Mutter das Geld einer Frau übergeben soll. Die Rentnerin begab sich daraufhin zum Eingang ihres Wohnhauses in der Stadt Zug, wo eine ihr unbekannte, dunkel gekleidete Dame bereits auf sie wartete. Die Seniorin übergab dieser Person das Couvert und ging zurück in ihre Wohnung. Während dieser Zeit befand sich ihre Tochter ununterbrochen am Telefon mit dem falschen Polizisten.