Proteste in Jerusalem : Bei erneuten Protesten werden mehr als 90 Menschen verletzt

Am Samstag ist es in Ost-Jerusalem erneut zu Zusammenstössen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei gekommen. Die UNO, EU, Russland und die USA äussern «Besorgnis» über die Ereignisse.

Am letzten Freitag des Ramadan sind die Proteste eskaliert: Gläubige warfen Stühle, Schuhe und Steine in Richtung der Polizei, wie auf Videoaufnahmen zu sehen war. Die Beamten eröffneten das Feuer.

Ost-Jerusalem ist am Samstag den zweiten Tag in Folge zum Schauplatz gewaltsamer Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei geworden. Mehr als 90 Palästinenser wurden dabei am Abend nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds verletzt. Der Protest entzündet sich an der palästinensischen Familien drohenden Zwangsräumung in einem Viertel der Stadt. Die Eskalation der Gewalt löst international Besorgnis aus.