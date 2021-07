Zertifikatspflicht bei Einreise? - Bei Europa-Park und Päckli-Stationen bricht Nervosität aus

Zertifikat bis jetzt nur bei Flugreisen nötig

Alle Personen, die per Flugzeug in die Bundesrepublik Deutschland einreisen, brauchen derzeit ein negatives Testergebnis, einen Impf- oder einen Genesenen-Nachweis. Diese Nachweispflicht gilt unabhängig davon, ob man aus einem Risikogebiet einreist oder nicht – also auch für in der Schweiz wohnhafte Personen. Nach einem Aufenthalt in einem ausländischen Risikogebiet sind noch weitere Nachweise nötig.