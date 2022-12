EU-Vizeparlamentspräsidentin entmachtet : Bei Eva Kaili sollen Taschen voller Geld gefunden worden sein

Die wegen Korruptionsverdacht festgenommene Vizepräsidentin des EU-Parlaments verliert per sofort alle Befugnisse.

Die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, die Griechin Eva Kaili, ist am Freitag in ihrer Wohnung festgenommen worden.

EU-Parlaments-Vizepräsidentin Eva Kaili wurde in diesem Zusammenhang festgenommen.

Die unter Korruptionsverdacht festgenommene Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, wird entmachtet. Die 44-jährige Griechin verliert mit sofortiger Wirkung alle ihr übertragenen Befugnisse, Pflichten und Aufgaben. Dies hat Parlamentspräsidentin Roberta Metsola angeordnet, wie am Samstagabend ihre Sprecherin mitteilte. Eine förmliche Absetzung Kailis kann nur das Parlament selbst beschliessen.

Metsola reagiert damit auf Ermittlungen der belgischen Justiz wegen mutmasslicher Bestechung und Bestechlichkeit, Geldwäsche und versuchter Einflussnahme auf politische Entscheidungen durch das Emirat Katar, den Gastgeber der laufenden Fussball-WM. Am Freitag gab es deswegen 16 Durchsuchungen und fünf Festnahmen – darunter war auch Kaili.

600’000 Euro Bargeld beschlagnahmt

Die deutsche Europaabgeordnete Katarina Barley äusserte sich irritiert und enttäuscht. «Wir tolerieren keine Korruption. Korruption ist Gift für die Demokratie», sagte die Vizepräsidentin des Parlaments in den ARD-«Tagesthemen». Eigentlich habe das Parlament strenge Regeln für die Arbeit von Lobbyisten, strengere als die meisten nationalen Parlamente. «Aber wenn wirklich kriminelle Energie im Spiel ist, dann hilft eben auch kein Verhaltenskodex und keine Offenlegungspflicht. Dann kann man nur mit den Mitteln des Strafrechts ran», sagte sie mit Blick auf Kaili und die anderen Verdächtigen.

Nach Informationen der Zeitung «L’Echo» fanden Ermittler Taschen voller Bargeld in Kailis Brüsseler Wohnung. Laut Staatsanwaltschaft wurden bei den Durchsuchungen 600’000 Euro Bargeld und Handys beschlagnahmt. An diesem Sonntag will die belgische Justiz darüber entscheiden, ob die fünf vorläufig festgenommenen Verdächtigen weiter im Gefängnis bleiben.