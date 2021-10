Kandahar : Bei Explosion in schiitischer Moschee sterben mindestens 32 Personen

In der grössten Stadt des Süden Afghanistans ist es in einer Moschee zu einer Explosion gekommen. Dahinter könnte der örtliche IS-Ableger stehen.

1 / 1 In einer Moschee im afghanischen Kandahar ist es zu einer Explosion gekommen (hier im Bild: Große Moschee Azno Mina in Kandahar) AFP

Darum gehts In der afghanischen Stadt Kandahar ist es am Freitag zu einem Bombenanschlag gekommen.

Mindestens sieben Menschen verloren dabei ihr Leben.

Ob es sich um einen Anschlag handelt, und wer dahinter steckt, ist noch unklar.

Bei einer Explosion in einer Moschee im Süden Afghanistans sind mindestens 32 Menschen getötet worden. 13 weitere seien bei dem Vorfall in der schiitischen Moschee Imam Bargah in Kandahar verletzt worden, sagte ein Arzt eines örtlichen Krankenhauses am Freitag. Die Explosion ereignete sich während des traditionellen Freitagsgebets in dem Gotteshaus, wie ein AFP-Reporter vor Ort berichtete.

Der IS kämpft seit 2014 in Afghanistan

In Afghanistan kommt es immer wieder zu tödlichen Anschlägen. Am Donnerstag war ein Polizeichef der radikalislamischen Taliban bei einem Anschlag mit einer Autobombe in der Provinz Kunar getötet worden. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag.

In der Vergangenheit hatte die Gruppierung Islamischer Staat-Chorasan (IS-K), ein regionaler Ableger der IS-Dschihadistenmiliz, die Verantwortung für derartige Anschläge übernommen. Die 2014 gegründete Gruppierung ist mit den Taliban verfeindet, die im August in Afghanistan wieder an die Macht gekommen waren.

Update folgt.

