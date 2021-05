Feierte Manchester City zu wild? Der Meister patzt gegen Brighton

Lange sah es so aus, als ob Manchester United gegen Fulham gewann. Doch es sollte nicht sein. United kam nur zu einem 1:1. Vor 10’000 Fans, die erstmals seit langer Zeit wieder einmal ins Old Trafford durften, chippte Cavani zu Beginn der Partie die Red Devils in Führung. Und was das für ein Traumtor war! De Gea spielte den Ball auf Fernandes, der die Kugel per Hacke auf den United-Stürmer weiterleitete. Der Urugayer zögerte nicht lang und schoss den Ball aus 30 Metern über den ein wenig ausgerückten Areola ins Netz. Doch Bryan glich im zweiten Durchgang aus.

Auch Manchester City wusste nicht zu überzeugen. Das Spiel gegen Brighton verlor City mit 2:3. Dies, nachdem es in der 48. Minute nach Toren von Gündogan und Foden 2:0 für das Team von Pep Guardiola stand. Dann aber drehte Brighton auf und drehte die Partie. Trossard, Webster und Burn sorgten für die Wende. Von City kam in der zweiten Hälfte nicht mehr viel. Die Spieler schienen müde, immer wieder wurden sie ausgekontert. Die Pleite, sie war verdient.

Weshalb der Meister der Premier League eingebrochen ist? Unklar. Vielleicht hat der Club zuletzt ein wenig zu fest gefeiert. So ging in den letzten Tagen beispielsweise ein Video viral, in dem Coach Guardiola zu sehen ist. Er raucht eine dicke Zigarre, während er den Oasis-Song «Don't Look Back In Anger» grölt. Kurz: Eine ziemlich genüssliche Szene eines 50-Jährigen in ausgelassener Feierlaune.