Fasnacht ohne Einschränkungen?   – Bei Fasnächtlern macht sich trotz Euphorie nun Ungeduld breit 

1 / 6 Die Musegg-Geischter Lozärn werden 2022 auch wieder an der Fasnacht in Luzern unterwegs sein. Reto Krummenacher Auch wenn nach wie vor noch nicht klar ist, ob die Umzüge stattfinden werden. 20 Minuten Die Voraussetzungen für eine vollumfängliche Fasnacht stehen aber gut. 20min/Gianni Walther

Die Voraussetzungen für eine vollumfängliche Fasnacht stehen gut: So hat sich die Lage im Kanton Luzern von Rot auf Orange verbessert. Am Dienstag wurden 1820 neue Corona-Fälle bestätigt. Am Mittwoch waren 58 Personen hospitalisiert und beatmet werden mussten sechs Corona-Patienten. Die Zahlen zeigen in die richtige Richtung. Die Luzerner Regierung hat am Mittwoch deshalb auch kommuniziert, dass sie sich für die Aufhebung aller Corona-Schutzmassnahmen per 17. Februar ausspricht. Auch andere Kantone bevorzugen die Variante 1, nachdem der Bundesrat ihnen die Wahl zwischen zwei Öffnungsschritten gelassen hat. Wie es weitergeht, wird der Bundesrat definitiv aber erst am 16. Februar bekanntgeben.

Bevorzugt der Bundesrat die Aufhebung der Massnahmen in zwei Schritten, steht dann auch einer Durchführung der Umzüge nichts mehr im Wege. Denn in der Variante zwei steht geschrieben: «Aufheben der Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen im Freien. Die Kantone können selbstständig eine Bewilligungspflicht einführen, etwa für Fasnachtsfeiern.» Deshalb ist davon auszugehen, dass bei sinkenden Zahlen mit Corona-Ansteckungen der Kanton nichts gegen die Durchführung einzuwenden hätte. Auch Gesundheitsdirektor Guido Graf hat bereits am 4. Februar in seinem Blog geschrieben: «Nach zwei Jahren Pandemie scheinen wir nun mit grossen und schnellen Schritten in die Normalität zurückzukehren.» Graf schreibt weiter: «Eine ideale Gelegenheit, um sich zu begegnen und wieder zusammenzurücken, ist die Luzerner Fasnacht, auf die wir uns bereits jetzt gemeinsam freuen können.»

Stadt wartet auf Kanton und Kanton auf den Bund

Trotzdem hüllt sich die Stadt noch in Schweigen und kann noch nicht verraten, was nun Sache ist an der Fasnacht 2022. Auf die Frage, worauf die Stadt noch warte, schreibt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen: «Um die städtischen Bewilligungen zur Nutzung öffentlichen Grundes, inklusive der damit allenfalls fälligen – oder entfallenden – Schutzkonzeptauflagen formulieren zu können, benötigen wir aktuell die Entscheide und Vorgaben des Kantons zum Umgang mit Grossveranstaltungen. Diese wiederum sind abhängig von der Umsetzungsverordnung des Bundes.»

Mit anderen Worten: Die Stadt wartet auf positive Signale aus Bern und dem Kanton. Ganz einfach haben es die Städter auch nicht. Laut Lütolf macht sich «in den Fasnachtskreisen eine verständliche Euphorie, aber auch steigende Ungeduld breit. Zumal die Termine für die Vorbereitungen sehr, sehr eng bemessen sind - und mit dem notwendigen, weiteren Zuwarten bis 16. Februar noch enger werden.» Diese Ausgangslage fordert laut Lütolf auch die Stadt enorm heraus. Dies etwa mit den Leistungen, die die Stadt zur Verfügung stellen muss. So müssen etwa Absperrungen und Güselentsorgung sichergestellt werden.

Mit Entscheidungen ist nicht vor dem 16. Februar zu rechnen

Lütolf: «Die Ungeduld wird auch an uns herangetragen mit der Erwartungshaltung, dass wir – wo nötig - die erforderlichen Bewilligungen nun auch erteilen. Allerdings sehen wir uns dazu erst legitimiert, wenn die entsprechenden Beschlüsse auf Bundes- und Kantonsebenen gefällt sind.» Mit weiteren Entscheidungen ist also nicht vor dem 16. Februar zu rechnen.

Freude an der Haltung des Kantons hat Peti Federer, Medienchef vom Lozärner Fasnachtskomitee: «Wir sind der Fasnacht wieder einen Schritt näher. Aber jeden Tag, an dem wir früher wüssten, was entschieden wird, hätten wir mehr Zeit für Vorbereitungen.» Ähnlich sieht das auch Sandro Brunner, Präsident der Schügumugger Ämme: «Die Warterei ist schon sehr, sehr mühsam.» Sie haben gebastelt und geübt und sind darum gut vorbereitet, egal was kommt: «Wir würden uns natürlich schon freuen, wenn wir ohne Einschränkungen feiern könnten», sagt Brunner weiter. Im Gegensatz zu Luzern wurde indes in Basel am Mittwoch bekanntgegeben, was erlaubt ist und was nicht. So darf etwa 72 Stunden ohne Einschränkungen «gegässlet» werden. Zudem wird es Platzkonzerte von Guggen geben und Schnitzelbänke in den Beizen. Der Cortège wird aber nicht stattfinden.