Swiss Indoors Basel: Dominic Stricker will die Weltspitze erobern

«Es war ein bisschen schwach, was sie gegen Sion gezeigt haben», urteilt der bekennende YB-Fan Dominic Stricker leicht enttäuscht über das 1:1 seiner Young Boys am vergangenen Samstag. Nicht schwach, sondern durchaus beachtlich hingegen ist die Entwicklung des aktuell wohl grössten Schweizer Tennis-Talentes in den letzten Monaten.

Stand Stricker im Januar noch auf Rang 246 der Welt, ist er mittlerweile schon auf Platz 129 vorgerückt und gewann zudem zwei Turniere auf der Challenger-Tour. «Mein Ziel war es, Anfang Saison unter die Top 150 zu kommen. Dies habe ich erreicht, womit ich zufrieden bin», bilanziert der 20-Jährige, bei dem 2022 trotz dem Aufstieg in der Weltrangliste nicht alles rosig verlief. Immer wieder warfen ihn kleinere Verletzungsrückschläge zurück. Zwischen Ende März und Mitte Mai blieb er fast zwei Monate sieglos, liess sich davon aber nicht unterkriegen.

Punkte sammeln für Next Gen Finals

In Basel schaute er einst als kleiner Junge den Stars beim Spielen zu, nun ist Stricker dank einer Wild Card erstmals als Tennisprofi mit von der Partie bei den Swiss Indoors. Für den Berner gilt beim Traditionsturnier aber nicht bloss das Motto «Dabei sein ist alles», denn Stricker hat gute Chancen, sich noch für die Next Generation ATP Finals in Mailand zu qualifizieren.



«Das Ziel ist es nun, in Basel möglichst viele Punkte zu sammeln, um in Mailand dabei zu sein», erklärt der Shootingstar seine Ambitionen. Das Turnier der besten U-21-Tennisspieler der Welt gewann im letzten Jahr kein Geringerer als Carlos Alcaraz, der in der Folge einen spektakulären Aufstieg bis zur ATP-Nummer 1 hinlegte.

«Ich habe bei den Junioren gegen Alcaraz gespielt. Seine Entwicklung ist extrem cool mitzuverfolgen und motiviert mich noch mehr», erklärt Stricker, der sich mit einem Sprung unter die besten 110 der Welt bis Anfang Dezember zudem einen Platz im Hauptfeld des Australian Open erspielen könnte.

Duell mit Federer verpasst

Im Interview mit 20 Minuten erklärte der Linkshänder vor knapp eineinhalb Jahren, dass das Grand-Slam-Turnier in Down Under «etwas Spezielles» für ihn sei. Stricker verriet damals ausserdem, dass er hoffe, in seiner Karriere einmal in einem Ernstkampf gegen Roger Federer anzutreten. Wegen des Rücktritts des Maestros wird aus dem Generationenduell der beiden Schweizer nichts mehr, die Abschiedsshow Federers hat aber natürlich auch Stricker mitverfolgt.

Die Schweizer bei den Swiss Indoors Neben Dominic Stricker stehen in Basel noch zwei weitere Schweizer im Einsatz. Stan Wawrinka (ATP 194) bekommt es am Dienstag mit dem Norweger Casper Ruud (ATP 3) gleich mit einem der Turnierfavoriten zu tun. «Ich bin zufrieden mit meiner aktuellen Form und weiss, dass ich fähig bin, jeden zu schlagen», tönt der Romand vor seinem Erstrundenspiel zuversichtlich. Auch der bestklassierte Schweizer Marc-Andrea Hüsler (ATP 62) hat mit dem Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 10) eine harte Nuss zu knacken. «Die grösste Chance, so einen Spieler zu schlagen, ist im Startspiel», meint Hüsler ebenfalls optimistisch.

«Es war ein extrem emotionaler Moment für mich. Ich hatte Tränen in den Augen», schildert der einstige Trainingspartner Federers, der den historischen Moment beim Laver Cup vor dem TV in den USA verfolgte und sagt: «Roger hat das ganze Leben von allen sportbegeisterten Leuten in der Schweiz und auch von mir sehr geprägt.»

Anstatt gegen Federer geht es für Stricker in der ersten Runde der Swiss Indoors nun gegen den US-Amerikaner Maxime Cressy (ATP 34), den er in der bislang einzigen Direktbegegnung beim Rasenturnier in Stuttgart im Juni in drei Sätzen besiegte. «Maxime hat ein ekliges Spiel und will, dass man ein bisschen durchdreht», analysiert die Schweizer Tennis-Hoffnung die Serve-and-Volley-lastige Spielweise seines Auftaktgegners. Bleibt zu hoffen, dass in Basel bloss die Fans vor Freude über Strickers Leistung so richtig durchdrehen.