Zürcher Regierungsrat warnt - Bei flächendeckend Tempo 30 kommen Feuerwehr und Sanität zu spät

Drei Kantonsräte der FDP und der SVP haben Fragen zur Auswirkung der grossflächigen Geschwindigkeitsreduktion in den Städten Zürich und Winterthur «auf die Einsatzbereitschaft von Blaulichtorganisationen» an den Zürcher Regierungsrat gerichtet. Die Regierung geht von negativen Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung aus. Laut einer Prognose der Gebäudeversicherung wird die Feuerwehr in 30 Prozent der dringlichen Einsätze die Vorgabe, zehn Minuten nach Alarmierung am Einsatzort zu sein, verfehlen. Das berichtet der «Tages-Anzeiger».