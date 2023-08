Bei Fussball-Turnieren: Wieso ist Schweiz besser als Deutschland?

Tränen und Enttäuschung: Das deutsche Frauen-Nationalteam ist an der WM früh gescheitert. ZDF

Darum gehts Derzeit läuft die Frauen-WM in Australien und Neuseeland.

Deutschland ist bereits draussen – im Gegensatz zur Schweiz.

Wenn man sich Männer- und Frauen-Turniere in den letzten Jahren anschaut, ist das keine Neuheit.

Die Zahlen sind eindeutig. Die Fussball-Schweiz ist besser als Fussball-Deutschland – zumindest in den letzten Jahren und bezogen auf die Leistungen an grossen Turnieren. Während die Männer-Nati ihr deutsches Pendant an den letzten beiden Weltmeisterschaften wie auch der letzten EM übertrumpfen konnte, waren bei den Frauen bislang noch die Deutschen überlegen gewesen.

Doch mit dem Aus in der Gruppenphase am Donnerstag ändert sich auch das. Dazu kommen noch zahlreiche Wettbewerbe auf der Juniorenstufe, wie zum Beispiel die U-21-EM in diesem Sommer (eine Auswahl findest du in der Bilderstrecke). Die Leistungen haben auch, zumindest bei den Männern, Auswirkungen auf die Weltrangliste. In dieser liegt die Männer-Nati (Rang 13) vor der DFB-Elf (15).

Inka Grings liefert Gründe

Doch weshalb ist das so? Deutschland hat rund 83 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, die Schweiz knapp neun Millionen. Also unser Nachbarland hat eigentlich viel mehr Fussballer und Fussballerinnen und mehr Infrastruktur zur Verfügung. Dazu kommt, dass die Ligen in Deutschland zu den besten der Welt gehören. 20 Minuten hat vor dem Achtelfinal-Spiel der Frauen-Nati gegen Spanien bei der Match-PK bei Trainerin Inka Grings und Spielerin Noelle Maritz nachgefragt.

Grings, die für Deutschland 64 Länderspieltore schoss, meint, dass es eine interessante Entwicklung sei und vor allem für Deutschland keine gute. Als einen möglichen Grund sieht sie die gute Nachwuchsarbeit in der Schweiz. «Wir haben sehr, sehr viele Top-Talente, wie Iman Beney zum Beispiel», so Grings. Die Schweizer Nachwuchsarbeit sei gezielt und gesteuert. «Aber wir haben auch nicht über 80 Millionen Einwohner, da ist das einfacher.»

Für die 44-Jährige war das Out der DFB-Frauen «überraschend» und «ein Denkzettel». Sie weiss: «Im Fussball ist alles möglich, wenn man dazu bereit ist, über die eigenen Grenzen zu gehen. Und das haben wir in der Schweiz verstanden.»

Inka Grings und Noelle Maritz sprechen vor ihrem Achtelfinal-Kracher gegen Spanien über das WM-Out von Deutschland. AFP

«Haben uns gut auf die WM vorbereitet»

Maritz pflichtet ihrer Trainerin bei. Die 27-Jährige kickte von 2013 bis 2020 für den VfL Wolfsburg und sagt: «Deutschland hat natürlich Qualität, aber diese konnten sie nicht auf den Platz bringen. Und so ist es halt im Fussball: Wenn man die Leistung nicht abliefert, gibt es keinen Erfolg.» Sie könne nur über die Schweiz reden und sagen: «Wir haben uns gut auf die WM vorbereitet.»

Die deutschen Spielerinnen selbst konnten es überraschende Ausscheiden nicht fassen. Captain Alexandra Popp sagte: «Ich weiss gar nicht, was ich grossartig sagen soll, weil ich es noch nicht verstehen kann, was gerade abgeht.» «Ich kann es nicht erklären», so Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf, «es ist surreal, die Enttäuschung ist gross, ich kann es nicht in Worte fassen». Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: «Ich brauche jetzt auch etwas Zeit, um das verarbeiten zu können. Ich stelle mich in erster Linie jetzt erst mal vor das Team.»