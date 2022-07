Erwartete Energieknappheit: Bei Gasmangel schickt Post Mitarbeitende ins Homeoffice

Schweizer Unternehmen plagen in naher Zukunft zwei Sorgen: eine allfällige erneute Corona-Welle und dass die Schweiz im nächsten Winter nicht über genügend Energie für alle verfügt.

Darum gehts

Der Krieg in der Ukraine hat auch negativen Einfluss auf die Energieversorgung. Dass der Schweiz im kommenden Winter ein Strommangel bevorsteht, ist laut Energieministerin Sommaruga (SP) und Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) nicht auszuschliessen. Der Verband Schweizer Energiekonzerne gibt an, die Gefahr einer Strommangellage sei «real und gross».

In der Wirtschaft bereitet man sich deshalb auf ähnliche Szenen vor wie im letzten Winter – leere Züge, leere Büros und Homeoffice. Doch für die Unternehmen ist nicht nur eine neue Corona-Welle der Anlass für die Planung, sondern drohende Engpässe in der Energieversorgung und hohe Kosten für das Heizen von Büros und Betriebsgebäuden.

Dienstleister setzen auf Homeoffice

So würde etwa der Versicherer Axa zuerst die Raumtemperaturen in den Büros schrittweise senken, dann würden Gebäude geschlossen und in einem weiteren Schritt Homeoffice angeordnet.

Bei der Post würden schon in einer ersten Phase Mitarbeitende ins Homeoffice wechseln, wie ein Sprecher der Firma Recherchen der «NZZ am Sonntag» bestätigt.

Nur noch Teilbetrieb in Skigebieten

Verantwortliche in energieintensiven Freizeit- und Wasserparks sowie in Skigebieten und überlegen bereits heute, was sie als Erstes abstellen, wenn Strom und Gas knapp werden. «Im schlimmsten Fall müssen wir zwei von fünf Sesselliften abstellen», sagt Urs Keller, Mitglied der Geschäftsleitung der Hoch-Ybrig AG. So könnte er rund 40 Prozent Strom sparen.

Systemrelevante Betriebe wie Spitäler und Mobilnetzbetreiber müssen ihre Notstromversorgung überprüfen. Sie würden von einer teilweisen Netzabschaltung nicht verschont bleiben.

Sollten all diese Massnahmen nicht reichen, könnten die Kantone das Gas per Gesetz bei der Industrie kontingentieren. Private wären davon nicht betroffen, so der Zürcher Regierungsrat Patrick Neukom – sie sind davor geschützt. Diese Ungleichbehandlung erachten Industrie-Verbände als stossend.

Privaten werden Massnahmen wenn nötig dringend empfohlen

Dafür hat Neukom allerdings Verständnis. Denn: Die Gasknappheit könnte wie bei einem Corona-Lockdown dazu führen, dass Industriezweige ihre Tätigkeit praktisch einstellen müssten. Wolle man in Zukunft nicht wieder in eine ähnliche Situation geraten, müsse man jetzt vorwärts machen mit den erneuerbaren Energien, sagt der Politiker. Will konkret heissen: Vermehrtes Heizen mit Fernwärme und mehr Energiegewinnung aus der Sonne und Wind ist nun angesagt.

