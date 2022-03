Challandes & Aliti vor dem Kracher – «Bei grossen Erfolgen der Nati sieht man in Pristina Schweizer Fahnen» 

1 / 5 Bernard Challandes freut sich auf den Testspielkracher am Dienstag. imago images/Sportimage Der Romand war dreieinhalb Jahre lang Trainer der Kosovo-Nati. freshfocus Einfach werde das Spiel für Challandes nicht zum Zuschauen, da zwei Herzen in seiner Brust schlagen. Marc Schumacher/freshfocus

Darum gehts 20 Minuten spricht mit Bernard Challandes und Fidan Aliti über den Testspielkracher Schweiz gegen Kosovo.

Sowohl der frühere Kosovo-Trainer als auch der FCZ-Verteidiger betonen, dass sich die Kosovaren auf ein grosses Fussballfest freuen.

Besonders aufpassen müssen die Schweizer am Dienstag auf Ex-FCB-Star Zhegrova, meint Aliti.

Kaum einer kennt sowohl den Schweizer als auch den kosovarischen Fussball so gut wie Bernard Challandes. Der frühere FCZ-Meistertrainer arbeitete zwischen 2018 und 2021 dreieinhalb Jahre als Kosovo-Nationalcoach und sprach mit 20 Minuten über den anstehenden Testspielkracher im Letzigrund.



«Für die Kosovaren, die in der Schweiz wohnen, wird das ein richtiges Fussballfest. Fernab von Politik oder anderen Problemen», meint Challandes, der betont, dass die Leute in Kosovo Triumphe der Schweizer Nati in der Vergangenheit jeweils auch als «ihren Sieg» betrachtet hätten. «Bei grossen Erfolgen der Nati sieht man in Pristina sogar Schweizer Fahnen aufgehängt», schildert der Romand.

Grosse Unterschiede zwischen Liga und Nationalteam

Angesprochen auf die Strukturen im kosovarischen Fussball, erzählt Challandes, dass es grosse Unterschiede zwischen der Liga und der Nationalmannschaft gebe. Bei der Landesauswahl würden mittlerweile Bedingungen vorherrschen, die sich nicht gross von dem Level unterschieden, das die Top-Spieler um Stars wie Ex-Basler Edon Zhegrova in ihren Vereinen geniessen. Zhegrova ist es auch, den Fidan Aliti als den Spieler nennt, vor dem sich die Schweizer Nati am Dienstag am meisten in Acht nehmen muss.

Den Schweizer Fussball kennt auch der FCZ-ler bestens. Der in der Region Basel aufgewachsene Verteidiger bestätigt gegenüber 20 Minuten, dass es ein hochemotionales Spiel geben werde, verweist aber auch auf den sportlichen Stellenwert der Partie. Man freue sich im Vorfeld der nächsten Nations-League-Kampagne, auf eine «Mannschaft mit viel Qualität» zu treffen.

«Jeder in Kosovo ist stolz auf Shaqiri und Xhaka»

Aliti entschied sich nach zwei Aufgeboten für die Schweizer U15-Nati und zwei Spielen für Albaniens A-Nationalteam für Kosovo, weil er dort eine «bessere Perspektive» gesehen habe. Der 28-Jährige stösst ins selbe Horn wie Challandes und erzählt, dass man in Kosovo viel Freude an den Leistungen der Schweizer Nati habe und nicht etwa nachtrauere, dass Stars wie Xherdan Shaqiri oder Granit Xhaka Erfolge für ein anderes Land einfahren.

«Die Leistungen von Shaqiri und Xhaka werden in Kosovo alles andere als kritisch angesehen. Im Gegenteil, jeder ist stolz darauf, was die beiden erreicht haben», meint Aliti. Der Traum bleibe es, sich mit der kosovarischen Nationalmannschaft für ein grosses Turnier zu qualifizieren.

«Ich bin wohl ein Masochist»

Das Potenzial, dies zu schaffen, sei definitiv da, meint Alitis früherer Trainer Challandes: «In den Vereinen und auf den kosovarischen Strassen hat es noch viele talentierte Jungs, nun gilt es, einfach weiter hart zu arbeiten und Geduld zu haben.»