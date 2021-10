Schiff lag in zwei Metern Tiefe : Bei Hochwasser gesunkenes Ausflugsboot aus der Ruhr geborgen

Bei der Flutkatastrophe im Juli wurde das 88 Jahre alte Ausflugsschiff Moornixe von einem treibenden Baum mitgerissen und versank in der Ruhr. Nun wurde das 17 Meter lange Boot geborgen.

Bei der Überschwemmung vom Juli in Deutschland versank ein altes Ausflugsschiff in der Ruhr.

Das bei der Flutkatastrophe im Juli gesunkene Fahrgastschiff Moornixe ist am Donnerstag in Mülheim aus der Ruhr geborgen worden. Bereits am Mittag trieb das rund 17 Meter lange Stahlschiff wieder an der Wasseroberfläche und wurde zum Abschleppen vertäut, wie ein Sprecher der Mülheimer Feuerwehr sagte. «Es läuft alles nach Plan», fügte er hinzu.