Der Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren , Lukas Engelberger, forderte in einem Interview mit der Sonntagszeitung Lockerungen.

Grünen-Politikerin Sibel Arslan bevorzugt etappenweise Öffnungen und will keine Veranstaltungen, die nur Geimpften und Getesteten vorbehalten sind.

Thomas Aeschi, SVP-Fraktionschef , begrüsst das Vorhaben des Gesundheitsdirektors: «Es ist natürlich erfreulich, dass die Gesundheitsdirektion auf die Forderungen der SVP nun endlich eingeht und ebenfalls Lockerungen fordert.» Dass die Fallzahlen in den nächsten Tagen und Wochen steigen würden, sei voraussehbar und auf die Ausweitung des Testens zurückzuführen, sagt Aeschi. .» «Lockerungen sind zwingend und längstens überfällig.»

«Man hätte schon eher anfangen sollen, Test-Grossanlässe zu bewilligen»

Auch FDP-Nationalrat Marcel Dobler spricht sich für Lockerungen ab April aus. Diese seien aufgrund der gut voranschreitenden Erstimpfungen der Risikogruppe berechtigt. Damit senke sich die Anzahl der schweren Verläufe massiv, da über 90 Prozent der an Covid-19 verstorbenen Personen aus dieser Gruppe kämen. «Man hätte schon eher damit anfangen sollen , Test-Grossanlässe einzeln zu bewilligen und zu überwachen.» Die Daten wären laut Dobler hilfreich bei der Prüfung der Schutzkonzepte. Die Lockerungen im April sollten vom Impffortschritt in der Risikogruppe abhängig sein, führt Dobler weiter aus.

«Keine Veranstaltungen nur für Geimpfte und Getestete»

Thomas Steffen, Basler Kantonsarzt und Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kantonsärzte, ist hingegen skeptisch: «Die breite Lockerung der Massnahmen dürfte in dieser Situation nicht möglich sein.» Die zunehmende Zahl der Neuinfektionen spreche dafür, dass es in den nächsten Wochen zu einem erneuten deutlichen Anstieg der Neuinfektionen kommen werde. Da eine zunehmende Massnahmenmüdigkeit in der Bevölkerung spürbar sei und sich der Impfschutz bei den älteren Personen langsam positiv auswirke, könne er sich aber kleinere Lockerungen vorstellen .