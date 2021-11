B.1.1.529 : Bei Hongkonger Omikron-Infizierten ist die Viruslast «wahnsinnig hoch»

Ein Reisender aus Südafrika schleppte die neue Corona-Variante B.1.1.529 nach Hongkong ein. Im gleichen Quarantäne-Hotel wurde ein weiterer Mann infiziert. Die beiden weisen eine ungewöhnlich starke Viruslast auf.

In Hongkong steckte der Betroffene in einem Quarantäne-Hotel mustmasslich einen 60-Jährigen an.

Ein Mann wurde in Hongkong am 18. November während seines vierten PCR-Tests positiv getestet.

Die zwei bestätigten Omikron-Infizierten in Hongkong weisen offenbar eine sehr schnell ansteigende Viruslast auf. Die PCR-Tests der zwei Männer, die wenige Tage zuvor noch negativ ausfielen, enthielten einen Ct-Wert von 18 und 19. «Das ist wahnsinnig hoch, insbesondere wenn man bedenkt, dass die zwei bei den letzten PCR-Tests noch negativ waren», schreibt der Epidemiologe Eric Feigl-Ding, der lange Zeit an der Universität Harvard forschte. Es sehe so aus, als ob die Variante dem Impfschutz tatsächlich entgehen könnte, so Feigl-Ding weiter.