75 Falschparker an Länderspiel gebüsst - Bei Hunderten Falschparkierern drückte die Polizei beide Augen zu

Ausverkauftes Haus zum Länderspielkracher Schweiz-Italien am Sonntagabend in Basel. Über 30’000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen, wie sich die Schweizer Nati mit viel Herzblut und einem überragenden Yann Sommer im Tor ein Remis gegen Italien erkämpft hatte. Viele der Fans folgten allerdings nicht der Empfehlung von Fussballverband und Behörden mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen und nahmen stattdessen ihr Auto. Es parkten mehr, als es Parkplätze rund um den St. Jakob-Park hatte.

In einer Mitteilung vom Montag spricht die Basler Kantonspolizei von «Hunderten von Falschparkerinnen und -parkern» in der weiteren Umgebung des Stadions. Gebüsst wurden aber nur 75, die «ihr Auto stark behindernd oder gar gefährdend abgestellt hatten», wie die Basler Kantonspolizei am Montag mitteilte. So zum Beispiel vor Ausfahrten oder in der Nähe von Kreuzungen. Diese Autos hätte man auch abschleppen können. Die Polizei verzichtete aber «aus Gründen der Verhältnismässigkeit» darauf, wie Sprecher Toprak Yerguz auf Nachfrage erklärte. «Wir durften ja davon ausgehen, dass diese Fahrzeuge nach dem Spiel wieder weggefahren werden.»