Nach fast zwei Monaten ohne Shopping ist die Schweiz am Montag auf den Beinen, in den Läden – und auch vor den Läden, wie Bilder von News-Scouts zeigen. Besondere Hotspots für Shopping-Willige: Ikea-Stores und das Shoppi Tivoli in Spreitenbach AG. Auch in der Zürcher Bahnhofstrasse stehen die Menschen vor dem H&M lange an.